Фигуранту уголовного дела о массовых беспорядках в сквере у Драмтеатра продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения Ивану Ноговицыну, который обвиняется по делу о призывах и участии в массовых беспорядках (ч. 2 и ч. 3 ст. 212 УК РФ) во время акций протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Как уточнили в пресс-службе райсуда, на заседании 11 марта было принято решение отправить обвиняемого в СИЗО Екатеринбурга до 14 июня.

По данным Е1.ru, Иван Ноговицын не сразу стал фигурантом уголовного дела. В начале июня 2019 года Ленинский районный суд оштрафовал его на 10 тыс. руб. по ч. 5 с. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования). Дело Ивана Ноговицына было выделено в отдельное производство в феврале 2020 года, хотя известно об этом стало только в начале января текущего года. Как сообщает Е1.ru, по мнению следствия, обвиняемый вместе с другими протестующими якобы уничтожил элементы временного ограждения вокруг будущей стройплощадки храма.

Источник «Вечерних ведомостей» сообщил, что Иван Ноговицын был задержан в ноябре 2020 года во Владивостоке при пересечении границы, когда он возвращался в Россию из путешествия по странам Юго-Восточной Азии. Позднее мужчина был перевезен в Читу, а затем в Екатеринбург.

В сообщении «Парки и скверы», опубликованном в Telegram-канале общественной организации, подчеркивается, что Иван Ноговицын до ситуации со сквером не принимал участия в каких-либо акциях: «В сквере он оказался по большому счету случайно — в перерыве между двумя путешествиями. В ночь с 14 на 15 мая 2019 года он ночевал там в палатке, за что был впоследствии оштрафован».

Напомним, храм Святой Екатерины планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. С 13 по 16 мая в сквере прошли акции протеста. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 их которых были арестованы. После протестов стало известно о возбуждении пять уголовных дел.

Так, у подозреваемых по ч. 3 ст. 212 УК РФ (дело о призывах к массовых беспорядкам) Максима Корчемкина, Татьяны Маркиной и Евгения Березняка прошли обыски в июле 2019 года. Также известно об уголовном деле по факту повреждения забора во время протестов. Екатеринбуржца Евгения Старцева подозревают по ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ущерб оценили в 923 тыс. руб.

В сентябре 2019 года Верх-Исетский райсуд признал 31-летнего екатеринбуржца Станислава Мельниченко виновным в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Он был приговорен к шести месяцам исправительных работ за оскорбление полицейского в штатском. Активиста Вадима Панкратова обвинили в применении насилия по отношению к полицейскому (ст. 318 УК РФ). Он якобы ударил газетой подполковника Антона Трошина во время конфликта.

В августе прошлого года Верх-Исетский районный суд ужесточил приговор активисту Ярославу Ширшикову, который был осужден за клевету на бывшего уральского полпреда Николая Цуканова ((ч. 5 ст. 128.1 УК РФ) и призывы к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ). Из-за того, что он не явился на ежемесячную регистрацию в положенное время, а также поучаствовал в публичном мероприятии, ограничение свободы ему заменили на семь месяцев и четыре дня в колонии-поселении.

Анастасия Реутова