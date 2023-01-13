Глава Минобороны Украины предложил считать страну членом НАТО де-факто

Министр обороны Украины Алексей Резников в очередной раз заявил, что страна де-факто стала членом НАТО. По его словам, западные страны, ранее обеспокоенные тем, что военная помощь Киеву может быть воспринята Россией как эскалация, изменили свой «подход к ситуации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Резников

Фото: Gleb Garanich, Reuters Алексей Резников

Фото: Gleb Garanich, Reuters

«Украина и вооруженные силы страны стали членами НАТО. Де-факто, а не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его применять»,— рассказал господин Резников в интервью BBC.

Кроме того, Алексей Резников выразил уверенность, что в будущем Украина получит от Запада необходимое вооружение, в том числе танки и истребители. По его словам, вероятнее всего, Россия и Украина перейдут к масштабным наступлениям весной этого года.

В начале января президент Франции Эмманюэль Макрон первым пообещал Украине западные танки. Речь шла про легкие бронеавтомобили AMX-10 RC. После этого ряд европейских государств анонсировали поставку Киеву тяжелых танков. 11 января Польша объявила о передаче Украине роты немецких тяжелых танков Leopard 2. О готовности отправить украинским военным Leopard сообщали Финляндия и Дания. Великобритания анонсировала поставку танков Challenger 2. Пока речь идет о десятках машин. Киев запрашивал не менее трехсот. Кроме того, в США и Германии сообщили о намерении поставить Киеву партию БМП Marder и ЗРК Patriot.

30 сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. По итогам встречи глав МИДов стран альянса 30 ноября генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что для вступления Украины в НАТО страна должна выстоять в конфликте с Россией «как демократическое независимое государство в Европе». 11 января господин Зеленский призвал альянс перейти к конкретным шагам для принятия Украины в НАТО.

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева