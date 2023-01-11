Зеленский призвал НАТО к конкретным шагам по принятию Украины в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции во Львове заявил, что риторики НАТО об «открытых дверях» для вступления в альянс недостаточно. Украина ожидает от блока «мощных шагов» в этом вопросе, добавил президент.

«Просто поддержки Украины от коллег НАТО, поддержки в виде риторики об "открытых дверях" недостаточно для Украины… Нам нужны шаги вперед. Решение будет в Вильнюсе (на саммите НАТО летом.— “Ъ”), мы очень ждем мощных шагов, чего-то большего, чем открытые двери»,— сказал господин Зеленский (цитата по «РИА Новости»).

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. В ноябре генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что двери НАТО открыты для Украины. По итогам встречи глав МИДов стран альянса 30 ноября он заявил, что для вступления Украины в НАТО страна должна выстоять в конфликте с Россией «как демократическое независимое государство в Европе».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов