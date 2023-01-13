Кирби: США намерены «наилучшим образом» отвечать на потребности ВСУ

США при выделении Украине военной помощи будут стараться наилучшим образом отвечать на ее потребности. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Кирби

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Джон Кирби

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Господина Кирби попросили прокомментировать информацию о возможности отправки Киеву танков Abrams. Конкретного ответа он не дал, уточнив, что не хочет опережать решения президента США Джо Байдена.

«Соединенные Штаты продолжат предоставлять помощь для безопасности… наилучшим образом отвечая потребностям украинцев»,— ответил представитель Совета нацбезопасности США (цитата по «РИА Новости»).

Власти Украины неоднократно запрашивали поставки немецких танков Leopard и американских Abrams, но получали отказ. The Washington Post сообщала, что США не хотят передавать танки Abrams, так как они часто ломаются и слишком тяжелые (55 тонн). Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все же не исключает поставок Киеву танков Leopard и Abrams.

О поставках оружия Украине — в материале «Ъ» «Дело бронетехники».

Лаура Кеффер