WP: США не будут передавать Украине танки Abrams, так как они часто ломаются и слишком тяжелые

Администрация США по-прежнему исключает отправку боевых танков Abrams Украине, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Белом доме. Танки весят 55 тонн и оснащены турбинным двигателем, которому необходимо значительное количество топлива. Также один из чиновников пояснил, что Abrams подвержены поломкам и требуют серьезного опыта обслуживания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танк Abrams

Фото: Kacper Pempel / Reuters Танк Abrams

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Боевые танки настолько тяжелы, что 45-му президенту США Дональду Трампу отказали в планах включить их демонстрацию в параде на праздновании Дня независимости 4 июля 2019 года в Вашингтоне на том основании, что их гусеницы разрушат городские улицы.

4 января президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос, рассматриваются ли боевые машины Bradley американского производства для передачи Украине. Высокопоставленный представитель администрации заявил, что Bradley могут быть включены в пакет вооружений, о котором будет объявлено уже на этой неделе. Bradley, хотя технически и не является танком, стал бы элементом модернизации для украинских сухопутных войск, отмечает WP.

Франция 4 января объявила, что предоставит Украине неустановленное количество легких танков.

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Мария Федотова