Полиция не будет платить за концерт Anacondaz

Арбитражный суд Пермского края представил решение по иску ООО «Инвизибл Промо», официального организатора концертных туров рок-группы Anacondaz, о взыскании убытков в сумме 255 тыс. руб. с МВД за срыв концерта в Перми летом прошлого года. Музыканты называли действия полиции незаконными. Однако суд посчитал, что эвакуация зрителей из помещения клуба была обоснована противопожарными правилами. Кроме того, суд принял во внимание тот факт, что время проведение концерта было заявлено с 19:00 продолжительностью один час, а артисты начали выступление лишь в 20:00, за 20 минут до эвакуации. Следовательно, возможность исполнить условия договора с организатором тура у них была.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вокалист группы Anacondaz Артем Хорев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Вокалист группы Anacondaz Артем Хорев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Концерт Anacondaz был запланирован в Перми 23 июля в концертном клубе MICHURIN. После четвертой песни его прервали сотрудники отдела полиции №1 городского управления МВД и потребовали от зрителей и артистов покинуть помещение.

Созданная в Астрахани в 2009 году рэп-рок-группа Anacondaz получила известность благодаря эпатажным клипам и ироничным текстам песен. Участники Anacondaz осудили военную спецоперацию на Украине, после чего у группы начались проблемы с отменой концертов по всей стране.

Организатор туров Anacondaz, заявив, что концерт в Перми не был завершен, отказался выплачивать коллективу вознаграждение. Полученные убытки группа решила взыскать с МВД. В конце августа компания «Инвизибл Промо» подала в Арбитражный суд Пермского края соответствующий иск. Аналогичный иск Anacondaz рассматривался и в Екатеринбурге, где власти и полиция отменили два запланированных на лето концерта группы. Иск был отклонен.

ООО «Инвизибл Промо» в арбитраже требовало взыскания убытков, возникших в связи с незаконными действиями правоохранительных органов, в сумме 255 тыс. руб. Таковыми истец посчитал вмешательство в проведение концерта группы Anacondaz. Сумма, фигурирующая в иске, соответствовала вознаграждению артистов «за исполнение музыкальных произведений продолжительностью не менее одного часа, но не более полутора часов». Выполнить условия договора группа не смогла: концерт прервали сотрудники отдела полиции, по требованию которых клуб MICHURIN покинули музыканты и зрители.

В клубе MICHURIN на концерте Anacondaz, настаивали ответчики, было превышено нормативное количество зрителей, которые одновременно могут находиться в зале, что противоречит правилам противопожарного режима в РФ. «Помещение, в котором проходил концерт, было переполнено посетителями, воздух для нормального дыхания практически отсутствовал, передвижение по залу было затруднено,— следует из материалов дела.— Основная масса граждан находилась на площади примерно 100 кв. м. Со слов представителя группы, на концерте присутствовало около 320 человек». Поэтому «в целях предупреждения чрезвычайной ситуации сотрудниками полка ППСП Управления МВД России по Перми была организована эвакуация граждан из данного клуба».

Суд признал действия правоохранительных органов обоснованными и не нашел оснований для признания их незаконными. Кроме того, судья посчитал необоснованным довод истца о том, что условия договора не были им исполнены по не зависящим от него обстоятельствам.

Опросив свидетелей суд пришел к выводу, что начало концерта, судя по проданным билетам, было запланировано на 19:00, однако фактически артисты начали выступление лишь в 20:00. Эвакуация зрителей началась в 20:20. Таким образом, у группы была возможность для исполнения договора. «Учитывая изложенное, в рассматриваемом случае отсутствуют виновное поведение сотрудников правоохранительных органов и причинно-следственная связь между действиями должностных лиц МВД РФ и ущербом истца, в связи с чем оснований для возложения на Российскую Федерацию, процессуально представленную МВД РФ, ответственности перед истцом по возмещению убытков не имеется»,— говорится в выводах суда.

Ирина Суханова, Пермь