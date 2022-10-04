Anacondaz атакуют полицию

Группа Anacondaz требуют от управлений МВД по Перми и Пермскому краю возместить убытки от срыва концерта 23 июля в местном клубе «Мичурин» в размере 255 тыс. руб. К рассмотрению соответствующего иска приступил региональный арбитраж. Артисты считают незаконными действия полицейских, которые прервали концерт группы «без объяснения причин». В МВД ссылаются на вынужденную эвакуацию зрителей и самих артистов из-за нарушений правил пожарной безопасности. Иск Anacondaz к властям и полиции рассматривается и в Екатеринбурге, где концерты были отменены, как считают представители группы, по политическим соображениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вокалист группы Anacondaz Артем Хорев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Вокалист группы Anacondaz Артем Хорев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Иск ООО «Инвизибл Промо», официального организатора концертных туров Anacondaz, поступил в Арбитражный суд Пермского края 30 августа. Концерт Anacondaz в Перми был запланирован на 23 июля в пространстве событий «Берег» на берегу Камы. За два дня до концерта выступление артистов перенесли в клуб «Мичурин». Представитель «Инвизибл Промо» Анастасия Шардакова в суде пояснила, что организатор концерта ИП Глеб Юрьев счел клуб «более подходящей площадкой» для мероприятия. По условиям договора концерт должен был продолжаться не менее 60 минут. Однако после четвертой песни выступление группы прервали сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по Перми.

Полицейские без объяснения причин потребовали от зрителей и артистов покинуть помещение, рассказала госпожа Шардакова, а тур-менеджера и звукорежиссера попросили проследовать в отдел. Взяв письменные объяснения по поводу обстоятельств концерта, правоохранители отпустили их без составления протоколов. Так как концерт не был завершен, ИП Глеб Юрьев вернул зрителям деньги за билеты, а Anacondaz не получили предусмотренное договором вознаграждение в размере 255 тыс. руб.

«Мы считаем, что убытки, которые возникли у истца в результате неполучения гонорара, подлежат взысканию с ответчиков»,— заявила Анастасия Шардакова.

Представитель УМВД по Перми изложила свою версию событий. 23 июля в отдел полиции №1 поступила оперативная информация о том, что в клубе «Мичурин» проходит мероприятие с участием большого количества людей, рассказала она: «Сотрудники полиции обязаны выезжать на каждое массовое мероприятие, чтобы проверить, не допускаются ли там какие-либо нарушения». На месте полицейские установили, что при проведении концерта нарушались нормы пожарной безопасности: небольшая площадь клуба не позволяла соблюдать требуемую при таких мероприятиях плотность (1 человек на 1 кв. м), а выходы из помещения были заблокированы. Всего на концерте, по данным управления, было 320 зрителей, точную площадь клуба представитель УМВД не назвала, но отметила, что «метраж был явно ненадлежащим». «Обнаружив указанные нарушения, сотрудники полиции стали требовать от граждан покинуть помещение в целях безопасности. Никаких противозаконных действий ими допущено не было. Все происходило в рамках закона и во благо граждан — зрителей и артистов. В связи с этим считаем заявленные требования необоснованными»,— сказала представитель УМВД по Перми.

В ГУ МВД России по Пермскому краю поддержали позицию коллег. Представитель краевого главка рассказала, что после прерванного концерта сотрудники МЧС провели проверку в клубе «Мичурин», нарушения подтвердились, а собственник помещения ИП Алексей Протченко был привлечен к административной ответственности. «Полагаем, действия должностных лиц МВД России по эвакуации граждан из помещения были законными и обоснованными, оснований для требования о возмещении убытков не имеется. Кроме того, считаем, что ни мы, ни управление МВД по городу Перми не являемся причинителями убытков. Договоры заключались между истцом и предпринимателями, в указанной ситуации причинителями вреда будут они»,— заявила представитель регионального ГУ МВД.

Рассмотрение иска Anacondaz к пермской полиции продолжится 2 ноября. В суд для дачи пояснений вызовут начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции пермского отдела полиции №1 Юрия Токарева, который был ответственным от руководства во время выезда полиции в клуб.

Судья Елена Завадская указала также, что требование ООО «Инвизибл Промо» о признании действий полиции незаконными неподсудно арбитражному суду, и его будет необходимо либо уточнить, либо выделить и направить на рассмотрение суда общей юрисдикции.

На прошлой неделе началось рассмотрение аналогичного иска Anacondaz к властям и полиции Екатеринбурга, где были отменены два запланированных концерта группы. Адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы Anacondaz в Ленинском райсуде Екатеринбурга, высказывал предположение, что причиной срыва концертов может быть попадание Anacondaz в список «нежелательных» в России артистов. Ранее музыкальный коллектив высказывался против специальной военной операции РФ на Украине.

Екатерина Артемова, Пермь