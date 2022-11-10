Суд не оценил выступление Anacondaz

Суд в Екатеринбурге отклонил иск группы Anacondaz о незаконности отмены концертов в июле 2022 года. Полиция заявила, что организаторы мероприятия не обеспечили его безопасность. При этом представители прокуратуры сообщили, что музыканты ранее выступали в поддержку оппозиционера Алексея Навального и высказывались против ввода российских войск на Украину, так что отмены концертов были необходимы, чтобы не допустить на них «провокационных заявлений». Музыканты намерены обжаловать решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вокалист Anacondaz Артем Хорев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Вокалист Anacondaz Артем Хорев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Концерт группы Anacondaz должен был пройти 22 июля в екатеринбургском Tele-Club в рамках фестиваля Pauzern Picnic. Еще 7 июля организатор концерта Глеб Юрьев подал уведомление начальнику УМВД Екатеринбурга, а 11 июля — в городскую администрацию. Он получил отказы в согласовании мероприятия. Тогда концерт был перенесен на пляжный комплекс Cuba, но в день выступления на площадку прибыли сотрудники полиции. Они заявили, что концерт не должен состояться.

Музыканты Anacondaz Артем Хорев и Сергей Карамушкин обратились в Ленинский райсуд Екатеринбурга с иском. Они заявили, что мэрия и полиция нарушили их конституционные права на свободу творчества и собраний, а полицейские, которые не допустили зрителей на концерт, «вышли за рамки своих полномочий». «Когда подходили к комплексу, нас остановила полиция, которой было очень много, с вопросом о том, на концерт мы или нет. Тех, кто пришел на концерт, сотрудники правоохранительных органов разворачивали. Тех, кто приходил на Cuba просто отдыхать,— пропускали»,— подтвердила свидетельница Анна Руднева. Артисты требовали признать действия чиновников и полиции незаконными.

Представитель УМВД заявила, что организаторы подали заявку на проведение концерта в Tele-Club с нарушением срока — позднее чем за 15 дней до мероприятия. Кроме того, они якобы не согласовали с УМВД особенности охраны общественного порядка. Комплекс Cuba также ничего не предоставил, потому сотрудники правоохранительных органов приехали на место.

По словам представителя полиции, они не препятствовали отдыху граждан, а лишь сообщали им, что мероприятие не согласовано и небезопасно.

На заседании 10 ноября была представлена позиция прокуратуры Свердловской области. Ведомство сообщило, что музыканты группы Anacondaz поддерживали оппозиционера Алексея Навального, выступали с критикой деятельности государственной власти и осуждали проведение специальной военной операции РФ на территории Украины. Из-за этого, как сказано в документе, прокуратура предложила полиции принять меры, «направленные на недопущение провокационных политических заявлений во время концерта».

«Мы полагаем, что запрет проведения мероприятия вызван именно позицией группы относительно вопросов проведения специальной военной операции. Это решение политическое. Никаких проблем с обеспечением безопасности граждан на площадках не было, что подтверждают и слова свидетеля о том, что граждан спокойно запускали на Cuba. Это значит, что не было никаких законных оснований запрета концертной деятельности»,— подчеркнул адвокат группы Алексей Бушмаков.

По его словам, «позиция административных ответчиков была ими же искажена».

«И УМВД, и мэрия ссылались на то, что якобы соблюли общественный порядок, хотя фактически не пустили людей и сорвали концерт. Суд поверил им. Посмотрим, как будет мотивировано это решение»,— отметил господин Бушмаков.

Он добавил, что музыканты намерены обжаловать решение суда.

Катерина Якушева, Екатеринбург