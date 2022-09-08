Рокеры затаскались по судам

Негласные запреты на выступления российских музыкантов, допустивших антивоенные высказывания, привели к первым судебным разбирательствам. Рок-группа Anacondaz подала в Ленинский райсуд Екатеринбурга иск к местным чиновникам и полиции, требуя признать незаконной отмену ее концертов в июле 2022 года на двух городских площадках. Музыканты ссылаются на Конституцию РФ и законодательство о культуре, дающие право на свободу творчества и собраний, говорят об уведомительном характере согласований концертов и превышении полицией своих полномочий. Опрошенные “Ъ” юристы называют отсылки к законам «справедливыми», но считают, что иск вряд ли удовлетворят, поскольку «самые надуманные аргументы» ответчиков «могут быть приняты судом как достаточные».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Концерт «Pauzern Picnic» группы Anacondaz был намечен на 22 июля 2022 года в екатеринбургском Tele-Club. 7 июля организатор концерта (предприниматель Глеб Юрьев) подал уведомление начальнику УМВД Екатеринбурга, а 11 июля — в городскую администрацию, но получил отказы в согласовании мероприятия. Было подобрано новое место выступления — на пляже комплекса Cuba Cuba. Но 22 июля туда приехала полиция под руководством замначальника городского отдела охраны правопорядка УМВД РФ майора Дмитрия Бардышева — с уведомлением, что концерт не состоится. Музыканты Anacondaz Артем Хорев и Сергей Карамушкин обратились в Ленинский райсуд Екатеринбурга. «Действием и решениями ответчиков были нарушены конституционные права артистов (творческих работников)»,— говорится в тексте иска (есть у “Ъ”). Музыканты ссылаются на статьи 29, 34 и 44 Конституции РФ, гарантирующие свободу слова, творчества и предпринимательства, а также на «Основы законодательства РФ о культуре». Последний закон, подчеркивают артисты, трактует культурную деятельность как «неотъемлемое право гражданина» и провозглашает приоритет прав человека в области культурной деятельности «по отношению к правам государства». Anacondaz обращают внимание на статью 31 закона, по которой все ветви власти в РФ выступают «гарантом прав и свобод субъектов культурной деятельности». Органы власти «не вмешиваются в творческую деятельность граждан… за исключением случаев, когда такая деятельность ведет к пропаганде войны, насилия и жестокости», подчеркивается в иске.

Музыканты также указали, что в постановлении правительства Свердловской области 333-ПП от мая 2003 года определен уведомительный, а не разрешительный порядок проведения мероприятий. По мнению артистов, полицейские, не допустившие зрителей на концерт, «вышли за рамки полномочий». Полиция была извещена о мероприятии и была готова обеспечивать порядок во время его проведения, о чем свидетельствуют прибывшие на место экипажи полиции и ГИБДД. Рок-группа требует суд признать действия чиновников и полиции незаконными. Материальных претензий в иске не выдвигается; первое заседание по нему пройдет 26 сентября.

Отмена концертов рок-музыкантов, выражающих несогласие с проведением военной спецоперации на Украине, началась в России в марте—апреле 2022 года. После отъезда из страны Бориса Гребенщикова, Земфиры, «Машины времени» (Андрей Макаревич внесен в реестр иноагентов), Oxxxymiron`а и Noize MC стали появляться сообщения об отмене концертов других музыкантов. С мая 2022 года в России не могут выступить ДДТ и «Би-2», с июня — Манижа (представляла страну на «Евровидении-2021»). Заявления спикера Совета федерации РФ Валентины Матвиенко, призвавшей не устраивать охоту на ведьм, и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, попросившей не применять «культуру отмены» к тем же «Би-2», особого эффекта, похоже, не возымели. Последним случаем стала отмена выступления группы «Сплин» 26 августа на столичном фестивале «Музыка с сильным характером». Лидер группы Александр Васильев даже не высказывался о ситуации на Украине, а лишь выразил надежду (на предшествующем концерте в Воронеже), что вынужденные уехать из РФ «Машина времени», «Аквариум» и Tequilajazzz вернутся «и мы споем для вас». Документов с объяснением причин отмены концертов рок-музыкантов не публиковалось.

Отметим, в 1970–1980-х годах в СССР была своя кампания против рокеров: списки «идейно вредных групп» распространялись руководством комсомольских организаций, например, среди ведущих дискотек. При этом правовой статус таких документов и их подлинность не ясны до сих пор. Одним из популярных «документов» той эпохи выступает письмо 1985 года, якобы предназначенное для «усиления контроля за деятельностью дискотек». В нем фигурируют певица Тина Тёрнер («пропагандирующая секс»), группы Scorpions («насилие»), Iron Maiden («насилие, религиозное мракобесие») и Pink Floyd («извращение внешней политики СССР»). Под «циркуляром» — подпись сотрудницы Николаевского обкома ЛКСМ Украинской ССР товарища Пряжинской.

В администрации Екатеринбурга комментировать претензии Anacondaz отказались, сославшись на то, что не получали искового заявления. Собеседник “Ъ” в мэрии подтвердил, что у города действительно нет полномочий на запрет или разрешение концертов. Адвокат Anacondaz Алексей Бушмаков сказал “Ъ”, что перед проведением концерта екатеринбургский Tele-Club получил письмо от областного министра культуры Светланы Учайкиной с просьбой учитывать при организации концертов ответственность за дискредитацию российской армии (согласно УК РФ). В Tele-Club подтвердили факт получения обращения министра, назвав его «довольно стандартным информационным письмом о новациях в законодательстве».

Юрист «Амулекс.ру» Екатерина Попова называет отсылки Anacondaz к Конституции РФ в иске «справедливыми». «Конституция закрепляет основные права граждан, а все нормативно-правовые акты принимаются на основании и во исполнение Конституции»,— поясняет она. Госпожа Попова соглашается, что упомянутое постановление правительства Свердловской области (2003 года) «предполагает уведомление, а не согласование мероприятия», но напоминает, что «государство в лице правоохранительных органов должно контролировать соблюдение правил проведения массовых мероприятий», в том числе обеспечение пожарной безопасности и защиту от ЧС: «Если правила не соблюдаются, есть основания для запрета мероприятия». «В российских реалиях фактически существует не уведомительный, а разрешительный режим проведения публичных мероприятий. Эта позиция массово поддерживается судами»,— говорит адвокат адвокатской группы «Логард» Георгий Краснов.

Госпожа Попова считает, что представители властей или МВД «обязаны приводить причины несогласования», поэтому «имеется вероятность», что полицейские вышли за рамки полномочий. По мнению господина Краснова, это можно установить после представления в суде развернутой позиции ответчиков. «Помимо формальных оснований они должны будут привести фактические — почему проведение мероприятия было "не согласовано" и какую реальную опасность влекло. Но с учетом заниженного стандарта доказывания даже самые надуманные аргументы могут быть приняты судом как достаточные»,— предполагает адвокат. Он оценивает перспективы удовлетворения иска как «ничтожно малые». «Позиция правоохранительных органов выглядит более сильно. Несогласование мероприятий по действующему законодательству имеет больше оснований, чем попытки добиться положительного решения для проведения подобных мероприятий»,— считает и глава адвокатского бюро Saunin Law Practice Андрей Саунин.

Александр Воронов; Татьяна Дрогаева, Екатеринбург