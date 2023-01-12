США не видят признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии

Администрация США не видит признаков подготовки к боевым действиям против Украины с территории Белоруссии, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. По его словам, США внимательно следят «за любыми перемещениями войск или техники, которые могут вызвать беспокойство».

Во время брифинга господина Райдера спросили, опасается ли Пентагон наступления на Украину из Белоруссии весной. «Что касается Белоруссии, то мы продолжаем внимательно следить за этой областью. Мы знаем, что российские войска провели учения с белорусскими войсками, но на данный момент нет никаких признаков какой-либо (подготовки) наступательных действий»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

В октябре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о создании объединенной войсковой группировки. В Кремле при этом утверждали, что господин Путин не будет принуждать белорусского коллегу к участию в конфликте на Украине.

Ранее сегодня, 12 января, главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков прибыл в Белоруссию. Тем временем Украина начала возводить укрепления в граничащей с Белоруссией Ровенской области. Часть украинских войск отвели на север страны к белорусской границе.

О ходе российской военной операции на Украине читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер