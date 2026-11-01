Минобороны отчиталось об ударе по железнодорожному объекту в Сумской области
Вооруженные силы России ударили по «объектам управления движением» на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Объекты были атакованы с помощью беспилотников. Как утверждает ведомство, ВСУ использовали их для доставки вооружения и военной техники из западных областей Украины.
Кроме того, прошедшей ночью российские военные атаковали сухогруз в Черном море к юго-западу от Одессы. Судно перевозило грузы для украинской армии, добавили в Минобороны России.