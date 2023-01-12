Президент Южной Кореи не исключает размещения в стране ядерного оружия

Южная Корея может разместить у себя тактическое ядерное оружие другой страны или разработать свое, если произойдет обострение ядерной угрозы со стороны КНДР, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на совещании с министрами иностранных дел и обороны.

«Если проблема усугубится, можно разместить тактическое ядерное оружие в Республике Корея или обзавестись своим. В таком случае мы сможем быстро получить его благодаря нашей науке и технологиям»,— приводит слова президента телеканал KBS. По словам Юн Сок Ёля, самым реалистичным вариантом для Южной Кореи будет сотрудничество с США в сфере безопасности.

Сотрудник администрации президента пояснил телеканалу, что глава Южной Кореи говорит о «наихудшем сценарии» обострения ядерной угрозы Северной Кореи. Он добавил, что Юн Сок Ёль в первую очередь имеет ввиду расширение ядерного сдерживания КНДР в рамках союза США и Южной Кореи. Представитель администрации подчеркнул, что Сеул не собирается нарушать Договор о нераспространении ядерного оружия.

В последние несколько месяцев КНДР регулярно проводит запуски ракет, в стране также заявили о создании ядерного оружия. США и Южная Корея не раз призывали лидера КНДР Ким Чен Ына к переговорам по денуклиаризации Корейского полуострова. 31 декабря Ким Чен Ын заявил, что в КНДР возросла необходимость увеличения ядерного арсенала страны, так как Южная Корея стала «несомненным врагом».

Ранее Юн Сок Ёль сообщил о переговорах с США о планировании совместных учений с привлечением ядерных сил. 3 января президент США Джо Байден опроверг слова главы Южной Кореи. Сеул также просит Вашингтон предоставить Южной Корее больший контроль над американским ядерным оружием, размещенном на Корейском полуострове.

26 декабря беспилотники КНДР вторглись в южнокорейское воздушное пространство, один из БПЛА подлетел к Сеулу. Один из поднятых по тревоге южнокорейских легких штурмовиков KA-1 потерпел крушение, летчики успели катапультироваться. Военные Южной Кореи принесли извинения и сказали, что БПЛА было трудно обнаружить из-за небольшого размера.

Подробнее об инциденте — в материале «Разбор пролетов».