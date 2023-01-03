Байден опроверг слова президента Южной Кореи о планах провести совместные ядерные учения

Президент США Джо Байден заявил, что он не обсуждает совместные ядерные учения с властями Южной Кореи. Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил о переговорах с США о планировании совместных учений с привлечением ядерных сил.

«Нет»,— ответил Джо Байден на вопрос, обсуждал ли он вопрос совместных учений с властями Южной Кореи, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Юн Сок Ёль говорил, что США и Южная Корея ведут переговоры о «концепции совместного планирования и совместных учений в области ядерных средств» для «обеспечения эффективного расширенного сдерживания». Президент США также просил США предоставить ей больший контроль над ядерным оружием.

В середине августа Юн Сок Ёль предложил КНДР экономическую помощь в обмен на денуклеаризацию. Однако власти Северной Кореи отвергли это предложение. Посол России в КНДР допускал, что военные учения США и Южной Кореи приведут к мобилизации ядерных сил Северной Кореи.

Анастасия Ларина