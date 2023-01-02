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Коммерсантъ FM
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Южная Корея просит США предоставить ей больший контроль над ядерным оружием

Правительство Южной Кореи ведет переговоры с США, чтобы получить больший контроль над ядерным оружием, размещенном на Корейском полуострове. Об этом сообщил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

«Хотя ядерное оружие принадлежит США, обмен разведданными, планирование и учения должны осуществляться совместно»,— сказал Юн Сок Ёль в интервью южнокорейской газете Chosun Ilbo.

По его словам, позиция США по этому вопросу «весьма положительная». Юн Сок Ёль добавил, что стратегия ядерного сдерживания больше не успокаивает Южную Корею из-за разработки ядерного оружия и ракет-носителей для него в КНДР.

В последние несколько месяцев КНДР регулярно проводит запуски ракет, в стране также заявили о создании ядерного оружия. США и Южная Корея не раз призывали лидера КНДР Ким Чен Ына к переговорам по денуклиаризации Корейского полуострова. 31 декабря Ким Чен Ын заявил, что в КНДР возросла необходимость увеличения ядерного арсенала страны, так как Южная Корея стала «несомненным врагом». В ответ в Минобороны Южной Кореи заявили, что попытки Северной Кореи применить ядерное оружие приведут к концу режима Ким Чен Ына.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Разбор пролетов».

Олеся Павленко

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