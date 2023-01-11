Омбудсмены Турции, России и Украины обсудят создание гуманитарного коридора

Омбудсмены Турции, России и Украины проведут трехстороннюю встречу, на которой обсудят открытие гуманитарного коридора для помощи пострадавшим от российско-украинского конфликта детям, женщинам и раненым. Об этом сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч, слова которого приводит A Haber.

«Мы, как омбудсмены, в течение двух дней обсудим возможные способы поддержки женщин и детей, которые являются жертвами этой войны, а также, что мы можем сделать для заключенных. На третьей встрече омбудсменов Турции, России, Украины мы постараемся определить "дорожную карту" по правам детей, раненых и обмену солдатами»,— сказал он.

По словам господина Малкоча, трехсторонние переговоры российского и украинского омбудсменов Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца при посредничестве Анкары пройдут завтра, 12 января, в рамках конференции «Будущее прав человека в 21-м веке». Как уточнил Шереф Малкоч, участие в конференции примут более 70 омбудсменов и правозащитников из 41 страны.

«Эта война затронула всех в мире в политическом, социальном, экономическом аспектах. Каждый день взрываются бомбы. Мы как омбудсмены призываем все человечество к усилиям по скорейшему прекращению огня»,— добавил господин Малкоч.

Трехстороннюю встречу турецкого, российского и украинского омбудсменов подтвердил в ходе пресс-конференции сам господин Лубинец. Он также выразил надежду, что вовремя встречи сторонам удастся решить проблемы не только гражданского населения, но и военнослужащих, которые находятся в заключении.

9 января Татьяна Москалькова сообщала, что 12-14 января намерена встретиться с омбудсменом Украины на территории Турции. В ночь с 10 на 11 января госпожа Москалькова опубликовала в своем Telegram-канале фото и рассказала, что встретилась со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. По ее словам, стороны обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам России и Украины. Других подробностей она не привела.

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева