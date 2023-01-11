Эрдоган поддержал идею лечить раненых украинских бойцов в Турции

Турецкий омбудсмен Шереф Малкоч предложил открыть гуманитарный коридор для вывоза раненых солдат с Украины для лечения в Турции. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган поддержал это предложение. Он также выразил готовность взять на лечение раненых во время других военных конфликтов: в Сирии, Азербайджана, Ливии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайп Эрдоган

Фото: Umit Bektas/File Photo, Reuters Реджеп Тайп Эрдоган

Фото: Umit Bektas/File Photo, Reuters

«Шереф Малкоч сделал предложение; открытие коридора специально для раненых. Мы за это. Не только из России-Украины, но и из Сирии, Азербайджана, Ливии мы привозим раненых в госпитали, лечим их и возвращаем. Мы продолжим делать это в будущем»,— сказал господин Эрдоган журналистам после пресс-конференции омбудсменов в Анкаре «Будущее прав человека в 21-м веке» (цитата по газете Milliyet). Ранее говорилось, что в конференции примут более 70 омбудсменов и правозащитников из 41 страны.

Завтра, 12 января, при посредничестве Анкары должны пройти переговоры российского и украинского омбудсменов Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца. Господин Лубинец выразил надежду, что на встрече удастся решить проблемы с военными, которые находятся в заключении. Как сообщила госпожа Москалькова в ночь с 10 на 11 января, накануне она обсудила с господином Лубинцом вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам России и Украины.

Турция предлагала создать на Украине «медицинский коридор» для эвакуации раненых еще в мае 2022 года. В сентябре пленные украинские командиры с комбината «Азовсталь» были вывезены в Турцию. Они находились там под личными гарантиями Реджепа Тайипа Эрдогана.

Анастасия Ларина