Бренд раздора

Франчайзи KFC просят остановить продажу российского бизнеса сети. Они отправили письмо в правительство. Сейчас сделка находится на согласовании в специальной комиссии кабмина. Впрочем, там “Ъ FM” не смогли оперативно подтвердить получение документа. Российские активы Yum! Brands достались новому собственнику еще осенью. Им стал ижевский франчайзи сети Константин Котов. Предприниматель получил 70 ресторанов вдобавок к 40, которые развивал. Всего в России около тысячи точек KFC, с владельцами остальных он должен был договориться сам. По условиям сделки, господин Котов обязан ребрендировать все заведения в «Ростикс». Но что-то пошло не так. С подробностями — Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Российские рестораторы с самого начала опасались, что продажа бизнеса Yum! Brands не пройдет так же гладко, как в случае с McDonald’s. Дело в том, что у последнего в стране было всего три франчаази, а у KFC их несколько сотен.

В итоге новому собственнику оказались не рады крупнейшие владельцы точек. Их смутило, что бренда KFC в стране больше не будет, а роялти и маркетинговые сборы для них останутся прежними — 11%.

Понять возмущение можно, говорит управляющий партнер «Ванчугов и Партнеры» Алексей Ванчугов: «Основная ценность — в бренде и передаче технологических карт с оборудованием. Но без бренда — это история довольно сомнительная. Еще неизвестно, как они контролируются в части отношений с арендодателями. Конечно, они тоже изменятся, потому что топовые локации будут воспринимать этот формат как стартап, с которого постараются взять в моменте максимальную ставку».

Бренд «Ростикс» для России не новый, но о нем помнят лишь 20% жителей страны, а логотип KFC узнают 99% потребителей, считают собеседники “Ъ FM”. То есть владельцем точек придется тратить деньги на продвижение новой торговой марки. К тому же никто не освобождает их от уплаты налогов, из-за которых бизнес даже сейчас находится на грани рентабельности, жалуются бизнесмены.

Они требуют от нового владельца других условий, отмечает омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов, который знаком с содержанием письма, отправленного франчайзи в правительство: «Нельзя платить 11% за то, чего нет. Сами роялти должны быть не более 5%.

Кроме того, ребрендинг должен пройти полностью за счет компании, которая настаивает на переходе с KFC на "Ростикс". Необходимы и условия о маркетинговой поддержке».

Франчайзи опасаются и того, что после продажи сети упадет качество продукта. Разработкой технологий и маркетинга, по их словам, занимался головной офис KFC в США. Но новый владелец — Константин Котов —рассказал “Ъ FM”, что основную роль все же играла московская команда. Ее он обещает сохранить.

А жалобы франчайзи, по словам господина Котова, элемент торга: «Люди, которые написали письмо — это три московских партнера. Могу сказать, что все они до сих пор получают доходы — плюс 15% к 2022 году. И один из них позволяет себе вообще ничего не платить.

Условия не могут поменяться, потому что стоимость рекламы на телевидении и в интернете не меняется, как и расходы на персонал — 330 человек ходят на работу каждый день. И на то чтобы выкупить эту компанию, сделать ее российской, тоже нужны деньги».

Еще один тонкий нюанс: у российских франчайзи остаются действующие соглашения с Yum! Brands на использование вывески KFC. У кого-то контракт истекает в 2023 году, а у кого-то через 10 лет. И насколько владельцы точек хотят менять название на «Ростикс», неясно. Константин Котов заверяет, что с решением никого не торопит.

А эта ситуация уже грозит затяжными корпоративными спорами, говорят собеседники “Ъ FM”. И не исключено, что пока они будут длиться, KFC уже вернется на рынок — эта опция в договор купли-продажи с американской компанией включена. Но вполне возможно, что российские бизнесмены полковника Сандерса ждать уже не будут.

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Иван Хорушевский, Иван Корякин