KFC оставляет активы

Польский франчайзи, развивавший в России часть ресторанов KFC, избавляется от своих активов. Новый собственник уже найден — это компания OOO «Альмира». Сумма сделки — €100 млн, или чуть больше 6,5 млрд руб. по текущему курсу ЦБ. Финальное решение будет за Yum!Brands, которая владеет правами на бренд KFC, а также за Федеральной антимонопольной службой. Есть ли шансы, что российскому владельцу позволят и дальше работать под старым названием? И изменится ли меню в обновленном KFC? Разбиралась Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Всего в России порядка тысячи ресторанов, работающих под брендом KFC. 70 из них принадлежат американскому холдингу Yum!Brands, остальные 900 с лишним — различным франчайзи. Сама Yum!Brands объявила о том, что продает свои активы в конце октября, сейчас такое же решение принял и еще один крупный собственник. Покупатели в обоих случаях разные. Продолжат ли все заведения, работавшие с вывеской KFC, развиваться под неким единым названием пока непонятно. По данным Ъ, сеть может переродиться под брендом «Ростикс».

А вот чего точно не случится, так это сохранения статуса-кво, объясняет гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков: «Иностранные компании сейчас практически полностью бесправны, потому что суды имеют право не принимать к рассмотрению исковые заявления от иностранного бизнеса, по крайней мере, тех юрисдикций, которые относятся к так называемому списку недружественных стран.

Скорее всего, бренд будет заменен на "Ростикс", который почти 20 лет назад присутствовал на российском рынке. Но это лучше в любом случае, чем то, что произошло с реинкарнацией McDonald’s и с выдумыванием анекдотического названия. Здесь название хотя бы имеет какую-то историю».

Будет ли в таком случае у обновленной сети что-то общее с привычным KFC? Иван Федяков из агентства Infoline уверен, что изменения произойдут примерно в том же ключе, как это было при превращении McDonald’s во «Вкусно — и точка»: «Однозначно будет переименование блюд и попытка их максимально повторить. Оборудование, которое использовалось для производства, заточено под определенные лекала. Да и по большому счету собственнику будет не до замены ассортимента, ему придется бороться за выживание этой сети. Многие арендодатели всерьез задумываются, стоит ли продлевать договор аренды для нового старого бренда».

Еще один аспект, потенциально осложняющий развитие KFC под новым брендом, это наличие огромного числа мелких франчайзи по всей стране. Собеседники “Ъ FM” не исключают, что без контроля извне сеть может потерять единообразие как в плане названий, так и в плане меню.

Но на качестве это в любом случае отразиться не должно, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов: «Технология — это как раз одна, наверное, из базовых вещей, которая продается в рамках подобных сделок. Поставщики на 99% российские, сотрудники — на 100%. В принципе в этом плане ничего не меняется. Я не думаю, что здесь могут быть какие-то проблемы».

Прогнозы собеседника “Ъ FM” косвенно подтверждаются цифрами: в сети «Вкусно— и точка», например, заявили, что после ребрендинга сеть полностью восстановила свою долю на рынке. По их данным, оборот предприятий в ноябре даже превысил показатели 2021 года, когда рестораны еще работали под вывеской McDonald’s. Так что есть основания полагать, что и преемницу KFC ждет похожая судьба.

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