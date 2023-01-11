Тень войны покидает Тайвань

В новом году Пекин будет развивать контакты с Тайванем для «мирного воссоединения». Об этом сообщил представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан. Заявление китайского куратора отношений с Тайбэем прозвучало на фоне снижения активности ВМС США в Тайваньском проливе, достигшей минимума за последние годы. В преддверии визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена, намеченного на ближайшие недели, Пекин и Вашингтон демонстрируют неготовность к решающей битве за остров. По оценкам экспертов, реализация военного сценария в Тихом океане была бы чревата для обеих сторон огромными потерями, которых они не хотят.
Представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан
Фото: Andy Wong / AP
«В новом году мы продолжим проводить обширные и глубокие консультации со здравомыслящими представителями всех сфер тайваньского общества по теме воссоединения и отношений на двух берегах. Мы будем укреплять обмены и диалог, вместе стимулировать мирное развитие отношений по обе стороны Тайваньского пролива, продвигать процесс мирного воссоединения родины»,— сообщил в среду на брифинге в Пекине представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.
Это установочное заявление стало демонстрацией готовности Пекина подыграть новым веяниям в тайваньской политике и изменению общественных настроений, которые проявились в ходе состоявшихся осенью прошлого года муниципальных выборов.
Голосование, которое фактически стало неформальным референдумом по вопросу об отношениях с КНР, принесло убедительную победу оппозиционной партии Гоминьдан, выступающей за развитие деловых контактов и прагматичных отношений с материковым Китаем. В то же время правящая партия на Тайване, сделавшая ставку на конфронтацию с Пекином при поддержке США и записавшая в свой актив состоявшийся в августе «исторический визит» на остров бывшего спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, потерпела унизительное поражение.
Судя по всему, на переломе в умонастроениях на острове, над жителями которого впервые за время существования непризнанной Китайской республики на Тайване нависла реальная угроза большой войны, и пытаются сегодня сыграть в Пекине.
Динамику ситуации вокруг Тайваня прокомментировал и официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, также призвавший к поиску дипломатических решений, а не силовому противоборству. «Китай не допустит попыток превратить Азиатско-Тихоокеанский регион в арену геополитических конфликтов»,— предупредил Ван Вэньбинь, перечисляя задачи дипломатического ведомства в новом году. «Тайваньский вопрос лежит в основе ключевых интересов Китая. Принцип "одного Китая" является фундаментальным правилом для стран, имеющих дипломатические связи с КНР и развивающих с ней отношения»,— напомнил китайский дипломат.
Новым раздражителем для Пекина в первую неделю наступившего года стал состоявшийся 5 января проход через Тайваньский пролив американского эсминца Chung-hoon с управляемым ракетным вооружением. В пресс-службе 7-го флота назвали этот рейд плановым и объяснили его стремлением продемонстрировать приверженность «свободному и открытому» Индо-Тихоокеанскому региону. В пресс-релизе 7-го флота также отмечается, что прохождение эсминца через пролив было осуществлено в соответствии с международным правом, на основе принципа свободы судоходства, поскольку проходило за пределами территориальных вод «какого-либо прибрежного государства».
Обращает на себя внимание, что, назвав появление эсминца ВМС США в Тайваньском проливе «провокацией», в Пекине отреагировали на это мягче, чем обычно.
«Американский ракетный эсминец Chung-hoon проследовал через Тайваньский пролив, открыто устроив шумиху»,— говорится в заявлении представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И. В сообщении отмечается, что китайские военные сделали эсминцу США предупреждение и отслеживали его перемещение. «Ситуация была полностью под контролем»,— заверил Ши И.
На этом фоне агентство Bloomberg в конце прошлой недели обнародовало результаты проведенного им исследования динамики военно-морской активности США в Тайваньском проливе, которые оказались сенсационными. По оценке Bloomberg, в прошлом году, когда Тайвань в речах многих мировых политиков и публикациях ведущих СМИ предстал будущей горячей точкой на карте Индо-Тихоокеанского региона, через Тайваньский пролив прошло девять военных кораблей 7-го флота США. Кроме того, в прошлом году США осуществили четыре «операции по свободной навигации» в Южно-Китайском море. Эти показатели, как отмечает Bloomberg, оказались самыми низкими за последние пять лет.
«Военно-морские силы США отправили наименьшее количество военных кораблей через Тайваньский пролив с 2018 года. Сокращение количества проходов через пролив или через Южно-Китайское море может стать для США способом снижения конфликта»,— говорится в исследовании.
Предпринимаемые Пекином и Вашингтоном после Нового года попытки не допустить начала полномасштабного конфликта на Тихом океане, который стал бы еще одним фактором глобальной дестабилизации в условиях российской специальной военной операции на Украине, возникли не на пустом месте.
Они обусловлены растущим пониманием того, что быстрая победа одной из сторон в случае войны на Тайване невозможна. При этом неизбежный затяжной конфликт был бы чреват для обеих сторон огромными издержками и непредсказуемыми последствиями, учитывая его экзистенциальный смысл для всех участников. Как следует из обнародованного в понедельник вашингтонским неправительственным Центром стратегических и международных исследований доклада «Первая битва следующей войны», моделирующего способы разрешения ситуации вокруг Тайваня, США потенциально способны отразить нападение Китая на остров. Однако Вашингтону и его союзникам пришлось бы заплатить за это огромную цену.
В большинстве из рассмотренных в докладе 24 сценариев силового противостояния на острове США, Тайвань и Япония совместными усилиями должны будут нанести поражение китайскому военному десанту и сохранить автономию острова.
Авторы доклада приходят к выводу, что Народно-освободительная армия Китая может потерять «десятки тысяч» военнослужащих.
Однако при этом США и их союзники потеряют десятки кораблей, сотни самолетов и десятки тысяч военнослужащих, а преуспевающая экономика Тайваня будет разрушена.
По версии авторов доклада, в случае необходимости защиты Тайваня США и их союзники не смогут использовать «украинскую модель», поскольку материковый Китай способен быстро отрезать остров от остального мира на недели и месяцы. «Более того, проволочки и полумеры со стороны США осложнят оборону, увеличат масштаб потерь среди американского личного состава и повысят риск эскалации»,— отмечают авторы доклада.
Попытка дать задний ход в противостоянии вокруг Тайваня, опирающаяся на осознание невозможности вести войну «до победного конца», как это происходит на Украине, предпринимается в преддверии визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена. «США ожидают, что госсекретарь Блинкен в ближайшие недели посетит Китай с визитом и встретится с новым главой МИД КНР Цинь Ганом»,— заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Напомним, что новый глава китайского дипломатического ведомства до своего назначения на должность главы МИДа с июля 2021 года был послом КНР в Вашингтоне.