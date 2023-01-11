Тень войны покидает Тайвань

В новом году Пекин будет развивать контакты с Тайванем для «мирного воссоединения». Об этом сообщил представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан. Заявление китайского куратора отношений с Тайбэем прозвучало на фоне снижения активности ВМС США в Тайваньском проливе, достигшей минимума за последние годы. В преддверии визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена, намеченного на ближайшие недели, Пекин и Вашингтон демонстрируют неготовность к решающей битве за остров. По оценкам экспертов, реализация военного сценария в Тихом океане была бы чревата для обеих сторон огромными потерями, которых они не хотят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан

Фото: Andy Wong / AP Представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан

Фото: Andy Wong / AP

«В новом году мы продолжим проводить обширные и глубокие консультации со здравомыслящими представителями всех сфер тайваньского общества по теме воссоединения и отношений на двух берегах. Мы будем укреплять обмены и диалог, вместе стимулировать мирное развитие отношений по обе стороны Тайваньского пролива, продвигать процесс мирного воссоединения родины»,— сообщил в среду на брифинге в Пекине представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.

Это установочное заявление стало демонстрацией готовности Пекина подыграть новым веяниям в тайваньской политике и изменению общественных настроений, которые проявились в ходе состоявшихся осенью прошлого года муниципальных выборов.

Голосование, которое фактически стало неформальным референдумом по вопросу об отношениях с КНР, принесло убедительную победу оппозиционной партии Гоминьдан, выступающей за развитие деловых контактов и прагматичных отношений с материковым Китаем. В то же время правящая партия на Тайване, сделавшая ставку на конфронтацию с Пекином при поддержке США и записавшая в свой актив состоявшийся в августе «исторический визит» на остров бывшего спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, потерпела унизительное поражение.

Судя по всему, на переломе в умонастроениях на острове, над жителями которого впервые за время существования непризнанной Китайской республики на Тайване нависла реальная угроза большой войны, и пытаются сегодня сыграть в Пекине.

Динамику ситуации вокруг Тайваня прокомментировал и официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, также призвавший к поиску дипломатических решений, а не силовому противоборству. «Китай не допустит попыток превратить Азиатско-Тихоокеанский регион в арену геополитических конфликтов»,— предупредил Ван Вэньбинь, перечисляя задачи дипломатического ведомства в новом году. «Тайваньский вопрос лежит в основе ключевых интересов Китая. Принцип "одного Китая" является фундаментальным правилом для стран, имеющих дипломатические связи с КНР и развивающих с ней отношения»,— напомнил китайский дипломат.

Новым раздражителем для Пекина в первую неделю наступившего года стал состоявшийся 5 января проход через Тайваньский пролив американского эсминца Chung-hoon с управляемым ракетным вооружением. В пресс-службе 7-го флота назвали этот рейд плановым и объяснили его стремлением продемонстрировать приверженность «свободному и открытому» Индо-Тихоокеанскому региону. В пресс-релизе 7-го флота также отмечается, что прохождение эсминца через пролив было осуществлено в соответствии с международным правом, на основе принципа свободы судоходства, поскольку проходило за пределами территориальных вод «какого-либо прибрежного государства».

Обращает на себя внимание, что, назвав появление эсминца ВМС США в Тайваньском проливе «провокацией», в Пекине отреагировали на это мягче, чем обычно.

«Американский ракетный эсминец Chung-hoon проследовал через Тайваньский пролив, открыто устроив шумиху»,— говорится в заявлении представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И. В сообщении отмечается, что китайские военные сделали эсминцу США предупреждение и отслеживали его перемещение. «Ситуация была полностью под контролем»,— заверил Ши И.

На этом фоне агентство Bloomberg в конце прошлой недели обнародовало результаты проведенного им исследования динамики военно-морской активности США в Тайваньском проливе, которые оказались сенсационными. По оценке Bloomberg, в прошлом году, когда Тайвань в речах многих мировых политиков и публикациях ведущих СМИ предстал будущей горячей точкой на карте Индо-Тихоокеанского региона, через Тайваньский пролив прошло девять военных кораблей 7-го флота США. Кроме того, в прошлом году США осуществили четыре «операции по свободной навигации» в Южно-Китайском море. Эти показатели, как отмечает Bloomberg, оказались самыми низкими за последние пять лет.

«Военно-морские силы США отправили наименьшее количество военных кораблей через Тайваньский пролив с 2018 года. Сокращение количества проходов через пролив или через Южно-Китайское море может стать для США способом снижения конфликта»,— говорится в исследовании.

Предпринимаемые Пекином и Вашингтоном после Нового года попытки не допустить начала полномасштабного конфликта на Тихом океане, который стал бы еще одним фактором глобальной дестабилизации в условиях российской специальной военной операции на Украине, возникли не на пустом месте.

Они обусловлены растущим пониманием того, что быстрая победа одной из сторон в случае войны на Тайване невозможна. При этом неизбежный затяжной конфликт был бы чреват для обеих сторон огромными издержками и непредсказуемыми последствиями, учитывая его экзистенциальный смысл для всех участников. Как следует из обнародованного в понедельник вашингтонским неправительственным Центром стратегических и международных исследований доклада «Первая битва следующей войны», моделирующего способы разрешения ситуации вокруг Тайваня, США потенциально способны отразить нападение Китая на остров. Однако Вашингтону и его союзникам пришлось бы заплатить за это огромную цену.

В большинстве из рассмотренных в докладе 24 сценариев силового противостояния на острове США, Тайвань и Япония совместными усилиями должны будут нанести поражение китайскому военному десанту и сохранить автономию острова.

Авторы доклада приходят к выводу, что Народно-освободительная армия Китая может потерять «десятки тысяч» военнослужащих.

Однако при этом США и их союзники потеряют десятки кораблей, сотни самолетов и десятки тысяч военнослужащих, а преуспевающая экономика Тайваня будет разрушена.

По версии авторов доклада, в случае необходимости защиты Тайваня США и их союзники не смогут использовать «украинскую модель», поскольку материковый Китай способен быстро отрезать остров от остального мира на недели и месяцы. «Более того, проволочки и полумеры со стороны США осложнят оборону, увеличат масштаб потерь среди американского личного состава и повысят риск эскалации»,— отмечают авторы доклада.

Попытка дать задний ход в противостоянии вокруг Тайваня, опирающаяся на осознание невозможности вести войну «до победного конца», как это происходит на Украине, предпринимается в преддверии визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена. «США ожидают, что госсекретарь Блинкен в ближайшие недели посетит Китай с визитом и встретится с новым главой МИД КНР Цинь Ганом»,— заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Напомним, что новый глава китайского дипломатического ведомства до своего назначения на должность главы МИДа с июля 2021 года был послом КНР в Вашингтоне.

Сергей Строкань