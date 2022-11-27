Тайвань выбрал Китай

Выборы в местные органы власти кардинально изменили политическую ситуацию на Тайване. После сокрушительного поражения правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП), сделавшей ставку на альянс с США, власть на местах перешла к оппозиционной партии Гоминьдан, поддерживающей сближение с материковым Китаем. Президент Тайваня Цай Инвэнь, при которой эскалация с Пекином достигла пика, уже покинула пост главы правящей партии, взяв на себя ответственность за проигрыш ДПП. Главным бенефициаром стал материковый Китай, получивший шанс на продолжение политики мирного объединения с островом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После сокрушительного поражения на местных выборах правящей Демократической прогрессивной партии, сделавшей ставку на альянс с США, президент Тайваня Цай Инвэнь покинула пост главы правящей партии

Фото: Reuters После сокрушительного поражения на местных выборах правящей Демократической прогрессивной партии, сделавшей ставку на альянс с США, президент Тайваня Цай Инвэнь покинула пост главы правящей партии

Фото: Reuters

Состоявшиеся в минувшую субботу местные выборы на Тайване были первым общенациональным голосованием на 23-миллионном острове, проходившим на фоне превращения его в один из главных дестабилизирующих факторов в мировой политике — вместе с конфликтом на Украине.

Подтверждением неослабевающей напряженности вокруг Тайваня стало распространенное на следующий день после выборов — в воскресенье — заявление оборонного ведомства острова о зафиксированном за последние сутки приближении к нему четырех кораблей ВМС и восьми самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Два истребителя J-10 и два стратегических бомбардировщика H-6 совершили заход в опознавательную зону ПВО Тайваня. В ответ Тайвань поднял в воздух по тревоге свои истребители, распространил сигналы предупреждения и развернул зенитные ракетные комплексы.

Непосредственно перед этим тайваньская тема стала предметом непростого разговора министров обороны США и Китая Ллойда Остина и Вэй Фэнхэ в ходе их личной встречи в Пномпене, прошедшей на минувшей неделе на полях Совещания министров обороны стран—членов АСЕАН с диалоговыми партнерами.

Уже после возвращения домой, отвечая на вопрос, как поведут себя союзники США в Индо-Тихоокеанском регионе в случае попытки насильственного присоединения Китаем Тайваня, Ллойд Остин заявил, что союзники будут действовать «не только исходя из верности Соединенным Штатам, но и из-за желания поддержать международный порядок, основанный на правилах». Какими могут быть эти действия, он уточнять не стал.

В этой ситуации борьба за контроль над местными органами самоуправления, в ходе которой жители непризнанной Китайской Республики избирали мэров 16 городов и шести специальных муниципалитетов, глав уездов, депутатов городских и уездных собраний, администрацию деревень и поселков (в общей сложности — свыше 11 тыс. управленцев), должна была определить не только внутриполитический расклад, но и вектор возможных перемен во внешней и оборонной политике.

Две основные противоборствующие силы на острове — правящая Демократическая прогрессивная партия и ведущая оппозиционная партия Гоминьдан — кардинально расходятся по ключевому внешнеполитическому вопросу — об отношениях с материковым Китаем.

Пришедшая к власти в 2016 году ДПП во главе с Цай Инвэнь отказалась признавать принцип «одного Китая» и взяла курс на сворачивание связей с КНР, которые пытался выстроить правивший до этого Гоминьдан. Начало правления ДПП совпало с приходом к власти в США Дональда Трампа, который бросил вызов Пекину, проводя политику поддержки тех игроков, которые способны подключиться к сдерживанию Китая. Готовый играть в эту игру Тайвань стал для Вашингтона ценным активом, на чем и пыталась все последние годы сыграть действующая администрация на острове, получая от США растущую политическую поддержку и внушительную военную помощь. Кульминацией медового месяца в отношениях Вашингтона и Тайбэя, растянувшегося на годы и продолжившегося в период правления Джо Байдена, стал состоявшийся в августе визит на остров спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Для госпожи Пелоси это была самая громкая политическая акция, совершенная незадолго до ее ухода с поста спикера Палаты представителей после утраты демократами контроля над нижней палатой Конгресса по итогам ноябрьских выборов. В свою очередь, для главы тайваньской администрации (президента) Цай Инвэнь это тоже был момент триумфа: в ходе визита Нэнси Пелоси на остров Цай Инвэнь сделала новые резкие заявления в адрес КНР, в то время как китайская сторона, вопреки ожиданиям многих, так и не рискнула пойти на решительные действия.

Однако триумф Цай Инвэнь продлился недолго. На местных выборах 26 ноября возглавляемая ею ДПП потерпела сокрушительное поражение, завоевав лишь пять из 21 мандата глав городов и муниципалитетов, в то время как Гоминьдан получил 13 мандатов. Весьма символично, что кандидаты Гоминьдана заняли кресла мэров в четырех из шести крупнейших городов острова — в столице Тайбэе, а также Синьбэе, Таоюане и Тайчжуне. Голосование в городе Цзяи перенесено на 18 декабря из-за смерти одного из кандидатов, однако прогнозы и здесь сулят победу Гоминьдану. Два места получили независимые кандидаты.

После объявления итогов выборов Цай Инвэнь выступила с обращением, взяв на себя ответственность за провал правящей партии и объявив об уходе с поста председателя ДПП, который она занимала с мая 2020 года. При этом она остается на посту президента Тайваня до новых выборов, которые пройдут через 14 месяцев — в начале 2024 года. О готовности уйти в отставку также заявил премьер-министр острова Су Чжэньчан, однако Цай Инвэнь отставку не приняла, попросив его остаться на своем посту для того, чтобы не допустить резкой смены политического курса.

Победа Гоминьдана на местных выборах имеет все шансы стать прелюдией к его возвращению к власти на острове уже в начале 2024 года, что может кардинально изменить отношения с материковым Китаем, в настоящий момент оказавшиеся на нижней точке за последнее десятилетие.

Потепление между Тайбэем и Пекином началось после того, как в 2008 году к власти на острове пришел Гоминьдан во главе с Ма Инцзю. В период правления Гоминьдана Пекин и Тайбэй подписали ряд крупных соглашений в сфере туризма и бизнеса. Однако уже в 2016 году, после прихода к власти нынешней главы администрации Цай Инвэнь, в отношениях островного и материкового Китая вновь начался откат. Сразу после смены власти в Тайбэе председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не приемлет «никаких действий по достижению так называемой независимости Тайваня». В 2020 году выступающая против сближения с Китаем ДПП победила на выборах в парламент острова, что позволило Цай Инвэнь остаться на своем посту еще на один срок — до 2024 года.

Между тем, не пойдя на силовую акцию в августе, Китай продолжает давление на остров, проводя у его берегов регулярные маневры. Кроме того, назвав решение тайваньской проблемы главным приоритетом, в своем выступлении на состоявшемся в октябре ХХ съезде КПК председатель КНР Си Цзиньпин дал понять, что нельзя исключать и военных действий.

В связи с этим в регионе заговорили о том, что конфликт США и Китая вокруг Тайваня грозит спровоцировать большую войну на Тихом океане. Однако начавшиеся перемены в политике Тайваня дают материковому Китаю шанс на продолжение прежней политики мирного объединения с островом, не требующего силового сценария.

Сергей Строкань