СМИ: посол КНР в США Цинь Ган назначен новым главой МИД Китая

Ван И перестал быть главой МИД Китая, его пост займет посол КНР в США Цинь Ган, сообщает китайский телеканал CGTN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цинь Ган в 2007 году

Фото: Elizabeth Dalziel / AP Цинь Ган в 2007 году

Фото: Elizabeth Dalziel / AP

Господин Цинь работал гендиректором департамента информации МИДа, пресс-секретарем МИДа, гендиректором департамента протокола МИДа и помощником министра иностранных дел.

Господин Ван был главой МИДа с марта 2013 года. Теперь он, вероятно, займет высший внешнеполитический пост Коммунистической партии КНР. Пекин захотел быть более сдержанным после бескомпромиссного стиля поведения дипломатов, отмечает американское агентство Bloomberg.

Мария Федотова