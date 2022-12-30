Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СМИ: посол КНР в США Цинь Ган назначен новым главой МИД Китая

Ван И перестал быть главой МИД Китая, его пост займет посол КНР в США Цинь Ган, сообщает китайский телеканал CGTN.

Цинь Ган в 2007 году

Цинь Ган в 2007 году

Фото: Elizabeth Dalziel / AP

Цинь Ган в 2007 году

Фото: Elizabeth Dalziel / AP

Господин Цинь работал гендиректором департамента информации МИДа, пресс-секретарем МИДа, гендиректором департамента протокола МИДа и помощником министра иностранных дел.

Господин Ван был главой МИДа с марта 2013 года. Теперь он, вероятно, займет высший внешнеполитический пост Коммунистической партии КНР. Пекин захотел быть более сдержанным после бескомпромиссного стиля поведения дипломатов, отмечает американское агентство Bloomberg.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...