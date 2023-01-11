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Коммерсантъ FM
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«Газпром» и CNPC обсудили проектирование газопровода через Монголию

Представители «Газпрома» и Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) 11 января провели заседание координационного комитета. В ходе заседания представители российской компании проинформировали китайских коллег о проектировании газопровода «Союз Восток» для поставок российского газа в Китай через территорию Монголии.

Как сообщает пресс-служба российской компании, заседание проходило под руководством зампредседателей правления «Газпрома» Виталия Маркелова и Елены Бурмистровой, а также вице-президента CNPC Хуан Юнчжана.

Помимо прочего стороны согласовали даты проведения профилактических работ на газопроводе «Сила Сибири» весной и осенью нынешнего года. Обсудили ход реализации договоренностей по договорам купли-продажи газа, подписанным в феврале 2022 года. Рассмотрели вопросы сотрудничества в области подземного хранения газа.

«Союз Восток» — продолжение трубопровода «Сила Сибири-2» на территории Монголии. Глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что суммарный объем ежегодных поставок по трем маршрутам в Китай — «Сила Сибири», «Сила Сибири-2» и «восточный маршрут» — должен составить около 100 млрд куб. м газа.

Подробности о ситуации на российском газовом рынке — в материале «Ъ» «"Газпром" учится жить без Европы».

Анастасия Ларина

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