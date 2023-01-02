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Коммерсантъ FM
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Миллер рассказал о новых маршрутах поставок газа в Китай

«Газпром» в 2022 году добыл 412,6 млрд куб. м газа, сообщил гендиректор компании Алексей Миллера. В страны дальнего зарубежья «Газпром» поставил 100,9 млрд куб. м газа. По словам господина Миллера, роста потребления в мире связан главным образом с Азией, и поэтому российская компания «усиливает позиции на этом направлении».

Алексей Миллер

Алексей Миллер

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Алексей Миллер

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В частности, «Газпром» наращивает экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», рассказал гендиректор компании. «Развитие нашего китайского вектора связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. По первому подписан контракт, второй маршрут прорабатывается. Суммарный объем ежегодных поставок по трем маршрутам — около 100 млрд куб. м газа»,— приводит слова Алексея Миллера пресс-служба «Газпрома».

В 2022 году экспорт «Газпрома» на ключевые для него зарубежные рынки упал на 46%, до 100,9 млрд куб. м, достигнув самого низкого уровня в истории компании. Практически все снижение экспорта пришлось на страны Евросоюза, поставки в которые из-за санкций сократились в 2,5 раза, до минимального с начала века уровня. На фоне снижения экспорта добыча газа «Газпрома» упадет на 20%, до рекордного минимума в 412,6 млрд куб. м, а при сохранении нынешних тенденций в 2023 году экспорт может упасть еще на 25%.

Подробности — в материале «Ъ» «"Газпром" учится жить без Европы».

Лаура Кеффер

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