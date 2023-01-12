Контейнеры нашли себе место на БАМе

Глава Минтранса Виталий Савельев заявил о продлении на этот год мер по интенсификации вывоза контейнеров из портов Дальнего Востока, в том числе о сохранении трех дополнительных пар контейнерных поездов и увеличении вывоза контейнеров в полувагонах. По его словам, вывоз угля, место которого заняли контейнерные поезда, останется на гарантированном уровне благодаря расширению Восточного полигона. По мнению экспертов, контейнерный импорт, насыщающий потребительский рынок, сейчас важнее угольного экспорта, для которого существуют альтернативы в виде западных и южных портов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2023 году, по планам Минтранса, объем перевозок контейнеров увеличится более чем на 60% к уровню 2022 года. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев на совещании президента с членами правительства 11 января. По его словам, среднесуточный вывоз контейнеров с импортными грузами железнодорожным и автомобильным транспортом в декабре 2022 года составил 3,713 тыс. TEU, что на 8,8% выше уровня ноября. Суточные показатели вывоза контейнеров железнодорожным транспортом в декабре поставили рекорды: 4,3 тыс. контейнеров, из них 1,1 тыс. в полувагонах. За десять дней января суточный вывоз железной дорогой и автотранспортом сократился, составив 3066 контейнеров, однако, по словам господина Савельева, с 7 января он стабилизировался и вырос до уровня декабря. «Совместно с операторским сообществом и ОАО РЖД мы рассчитываем в текущем году обеспечить среднесуточные показатели вывоза контейнеров на уровне 4100–4300 контейнеров в сутки»,— объявил господин Савельев.

Осенний кризис переполнения дальневосточных портов из-за притока большого количества импортных контейнеров побудил ОАО РЖД дать скидку в 20,7% на вывоз их из портов Дальнего Востока в полувагонах, дабы задействовать поступающий порожний парк этого типа (см. “Ъ” от 28 сентября и 31 октября 2022 года). Эта скидка продлена на весь 2023 год. «В ноябре было отправлено 43 таких контейнерных поезда, а в декабре уже 121 поезд, то есть около четырех поездов ежесуточно,— сообщил господин Савельев.— Мы планируем довести число поездов до пяти в феврале». Сейчас, по словам министра, уровень загрузки дальневосточных портов составляет 97%, «на рейде в ожидании выгрузки — более 10 тыс. контейнеров, из них 8 тыс. на линейных судах и 2,2 тыс. контейнеров — на трамповых судах; в направлении портов двигаются суда с 19 тыс. контейнеров».

Контейнерная отрасль в прошлом году также добивалась назначения дополнительных контейнерных поездов на Дальний Восток для подвода туда платформ. В ноябре было принято решение назначить три пары дополнительных поездов. Участники отрасли просили сохранить этот уровень и на этот год (см. “Ъ” от 11 января). На совещании Виталий Савельев попросил президента поддержать уже согласованное с первым вице-премьером Андреем Белоусовым решение продлить назначение этих трех поездов до конца года. «При этом мы сохраним гарантированные объемы вывоза угля из Кузбасса, Хакасии, Якутии, Тувы и Бурятии как раз за счет дополнительных мощностей Восточного полигона»,— сообщил господин Савельев. В середине ноября он оценивал потери в перевозках энергетического угля из-за пуска трех дополнительных контейнерных поездов в 800 тыс. тонн до конца года, что приблизительно соответствует примерно 7 млн тонн в годовом пересчете (см. “Ъ” от 17 ноября 2022 года).

Провозная способность Восточного полигона на 2023 год должна вырасти до 173 млн тонн, фактический объем перевозок, заявляло ОАО РЖД,— превысить 160 млн тонн. В прошлом году провозная способность достигла 158 млн тонн, фактически перевезено 148,8 млн тонн грузов. Договоренность о нормах вывоза угля на экспорт из Кузбасса в 2023 году между правительством региона и ОАО РЖД уже заключена, они составят 53,1 млн тонн гарантированно и 55,1 млн тонн индикативно (“Ъ” видел текст допсоглашения).

Источник “Ъ” говорит, что аналогичные документы должны быть заключены и с правительствами Бурятии, Хакасии и Тувы. При этом растет добыча в Якутии, в 2023 году добыча на Эльгинском месторождении должна увеличиться с 20 до 26 млн тонн. Таким образом, уголь, по идее, должен занять все прирастающие мощности магистрали.

Источник “Ъ” в угольной отрасли обращает внимание на переход по ведению раздельной статистики предельных возможностей вывоза через Восточный полигон и реалистичных объемов вывоза: по его мнению, с учетом социально-экономической важности обеспечения экспорта угля на восток две эти цифры должны совпадать. Однако сейчас вывоз контейнеров с импортными товарами с Дальнего Востока более приоритетен, чем организация вывоза угля через Восточный полигон, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, проблему вывоза угля можно смягчить путем расшивки подходов к портам Юга, в первую очередь, к порту Тамань, а если это не получается, то ввести скидки к тарифу на перевозки угля через порты Северо-Запада. А для вывоза контейнеров текущих мер, в том числе расширения использования полувагонов, отмечает эксперт, недостаточно — товарооборот с Китаем продолжит расти, а проблема организации импорта инвестиционных товаров в условиях санкций обострится.

По информации “Ъ”, на совещании 20 декабря у Андрея Белоусова было решено инициировать в ЕЭК продление нулевой пошлины на закупку контейнеров на весь 2023 год. Она была обнулена в 2022 году для ликвидации дефицита контейнеров, возникшего с выводом международными морскими линиями своего контейнерного парка из России.

Наталья Скорлыгина