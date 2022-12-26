ОАО РЖД проявит щедрость впрок

ОАО РЖД увеличит в 2023 году авансы под работы на БАМе и Транссибе практически на 80% относительно уровня 2022 года — до 70 млрд руб. Авансы призваны обеспечить закупки подрядчиков по фиксированной стоимости, однако сами подрядчики говорят, что они не покрывают всех затрат на материалы. Аналитики отмечают, что даже такой резкий рост объема авансов оправдан в ситуации, когда строительство необходимо жестко форсировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ОАО РЖД по итогам 2022 года проавансировало подрядчиков, работающих на БАМе и Транссибе, на 2023 год на 39,4 млрд руб., рассказали “Ъ” два источника, знакомые с планами ОАО РЖД. В 2023 году объем авансов, которые будут выданы на последующие годы, возрастет почти на 80%, до 70,4 млрд руб., рассказывают они. Источник, знакомый с позицией ОАО РЖД, отметил, что такой объем авансирования «позволит подрядчикам заблаговременно подготовиться к сезону». В ОАО РЖД комментариев “Ъ” не дали.

За счет авансов финансируется заметная доля работ на Восточном полигоне. Так, в 2021 году при стопроцентном кассовом исполнении инвестпрограммы по Восточному полигону на 134,3 млрд руб. лишь на 89,3 млрд были выполнены сами работы — еще 44,9 млрд руб. были проавансированы с переносом работ на 2022 год (см. “Ъ” от 21 декабря 2021 года). «Мы считаем дальновидным застраховаться от роста стоимости материалов,— пояснял в интервью “Ъ” гендиректор ОАО РЖД Олег Белозеров.— Авансируя подрядчиков, мы фиксируем определенные стоимостные элементы и создаем задел на следующий год. Прежде всего это касается стоимости металлоконструкций и всего, что достаточно долго изготавливается». Он уточнял, что предусмотрены банковские гарантии, чтобы гарантировать возвратность средств. При этом источник среди подрядчиков монополии говорит “Ъ”, что авансов недостаточно, чтобы покрыть растущие расходы на закупку материалов, техники и привлечение рабочей силы, и отмечал, что подрядчикам было бы выгоднее, если бы монополия оплачивала расходы по смете.

Собеседник “Ъ”, знакомый с дискуссией вокруг Восточного полигона, напоминает, что ОАО РЖД выражало позицию о том, что авансирование мероприятий будущих лет должно составлять 40–50% от планируемого объема освоения на год. Осенью при обсуждении трат 2023 года, говорит он, вообще предлагалось проавансировать 100 млрд руб. будущих мероприятий. По прогнозам исполнения работ в 2022 году (“Ъ” видел документ), кассовое исполнение должно составить 162,6 млрд руб., фактическое — 131 млрд руб.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, практика авансирования при наличии надежного пула подрядчиков однозначно позитивная: нужно давать возможность создавать заделы, а авансирование дает такую возможность и обеспечивает стабильность выплат по всей цепочке субподрядчиков. Сейчас необходимо обеспечить более высокие темпы строительства и ввода объектов, которые хотя и выросли в этом году, говорит он, но все еще не соответствуют ожиданиям грузоотправителей. С учетом планов ОАО РЖД по практически двукратному увеличению численности строителей на БАМе и Транссибе (в этом году работали 13,8 тыс. человек, на 2023-й запланированы 30 тыс.) в условиях проведенной мобилизации и крайне амбициозных объемов строительных и ремонтных работ имеется потребность в масштабных авансах. Важно, говорит господин Бурмистров, чтобы средства в нужные сроки приходили к субподрядчикам. Насколько эффективно расходуются проавансированные средства, трудно судить: об этом может говорить только число исков и количество обанкротившихся подрядчиков, полагает эксперт. При этом он напоминает, что сейчас за стройкой следит не только ОАО РЖД, но и аппарат первого вице-премьера Марата Хуснуллина.

Наталья Скорлыгина