Контейнерам везде у нас дорога

ОАО РЖД ввело скидку более чем в 20% на перевозку груженых контейнеров по Дальневосточной железной дороге в полувагонах. Эта мера должна стимулировать разгрузку портов Дальнего Востока. Но даже с учетом скидки тариф все еще выше, чем на перевозку порожних полувагонов, которые обычно уходят из портов после выгрузки угля. По мнению экспертов, системным решением проблемы схема не станет.
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Чтобы избавить порты Дальнего Востока от скопившихся контейнерных грузов, ОАО РЖД ввело скидки в 20,7% на внутренние и импортные перевозки крупнотоннажных груженых контейнеров в полувагонах со всех станций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), сообщила монополия 27 сентября со ссылкой на решение правления. Скидка будет действовать до конца года.
Проблема скопления контейнерных грузов в портах Дальнего Востока обострилась летом и была связана, в частности, с открытием крупных китайских портов после карантинов. Глава FESCO Аркадий Коростелев в кулуарах ВЭФ говорил, что пик грузопотока пришелся на летние месяцы, но сейчас на территории управляемого группой Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) находится рекордное количество контейнеров — более 30 тыс. TEU.
В Global Ports (управляет, в частности, Восточной стивидорной компанией, ВСК, в порту Находки) “Ъ” сообщили, что наблюдают высокую загрузку ВСК, как и других портов Дальневосточного бассейна: «Факторы, которые влияют на высокую загрузку складов: загруженность и серьезные ограничения провозной способности железнодорожной инфраструктуры ДВЖД; существенное снижение отправок экспортных контейнеров на железнодорожных платформах в адрес дальневосточных портов с конца августа—начала сентября; традиционный дисбаланс между объемами экспорта и импорта в пользу импорта». На совещании 26 сентября у первого вице-премьера Андрея Белоусова глава Минтранса Виталий Савельев говорил, что для достижения оптимальной работы терминалов Дальнего Востока необходимо снизить их уровень затаривания на 20%.
«На Дальнем Востоке после выгрузки образуется большое количество порожних полувагонов,— поясняют в ОАО РЖД.— Их использование для попутного вывоза контейнеров может оказать грузоотправителям существенное содействие в ситуации локального дефицита специализированных платформ». Эта мера, добавляют там, также может повысить эффективность использования железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона за счет сокращения порожнего пробега.
Однако часть проблемы связана с тем, что основная масса полувагонов, поступающих в порты Дальнего Востока, перевозит уголь маршрутными отправками, и для них более рентабельно максимально быстро вернуться порожняком к месту загрузки. В ОАО РЖД “Ъ” пояснили, что перевозка порожнего вагона на то же расстояние будет по-прежнему дешевле. «Однако введенная скидка может послужить стимулом для операторов, чтобы осуществлять попутную загрузку»,— добавили в монополии.
Рынок оценил привлекательность предложений ОАО РЖД по-разному. «В последнее время на рынке наблюдается спрос на доставку продукции в контейнерах, погруженных в полувагоны,— говорят в Первой грузовой компании (ПГК).— Предоставленная скидка служит дополнительным бонусом и подстегнет интерес к этой технологии, поскольку позволит покрыть расходы на подготовку подвижного состава к перевозке». Но, по мнению Global Ports, предложенные меры не будут способствовать разгрузке портов. «Использование полувагонов для транспортировки контейнеров неэффективно ни с точки зрения скорости обработки грузов (соотношение времени погрузки контейнера на фитинговую платформу и в полувагон составляет 1:16), ни с точки зрения себестоимости производства работ, также эта технология требует привлечения дополнительного производственного персонала и представляет больший риск повреждения грузов»,— отмечают в компании, добавляя, что эффективным решением было бы обеспечить достаточную отправку платформ в восточном направлении.
Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает этот шаг в первую очередь «демонстрацией, что интерес ОАО РЖД к подобной схеме растет». Однако системным решением для вывоза контейнеров из портов она не выглядит: скорее всего, речь будет идти о единичных отправках. Основной вопрос — в наличии у перегруженных терминалов возможности осуществлять такие отправки, так как погрузка контейнера в полувагоны на порядок медленнее, чем на платформу. Для операторов и грузовладельцев, на взгляд эксперта, эта схема представляет ограниченный интерес, поскольку профицит полувагонов хотя и наблюдается, но не на Дальнем Востоке, где основная проблема в нехватке провозных мощностей и дефиците локомотивной тяги.