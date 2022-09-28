Контейнерам везде у нас дорога

ОАО РЖД ввело скидку более чем в 20% на перевозку груженых контейнеров по Дальневосточной железной дороге в полувагонах. Эта мера должна стимулировать разгрузку портов Дальнего Востока. Но даже с учетом скидки тариф все еще выше, чем на перевозку порожних полувагонов, которые обычно уходят из портов после выгрузки угля. По мнению экспертов, системным решением проблемы схема не станет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Чтобы избавить порты Дальнего Востока от скопившихся контейнерных грузов, ОАО РЖД ввело скидки в 20,7% на внутренние и импортные перевозки крупнотоннажных груженых контейнеров в полувагонах со всех станций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), сообщила монополия 27 сентября со ссылкой на решение правления. Скидка будет действовать до конца года.

Проблема скопления контейнерных грузов в портах Дальнего Востока обострилась летом и была связана, в частности, с открытием крупных китайских портов после карантинов. Глава FESCO Аркадий Коростелев в кулуарах ВЭФ говорил, что пик грузопотока пришелся на летние месяцы, но сейчас на территории управляемого группой Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) находится рекордное количество контейнеров — более 30 тыс. TEU.

В Global Ports (управляет, в частности, Восточной стивидорной компанией, ВСК, в порту Находки) “Ъ” сообщили, что наблюдают высокую загрузку ВСК, как и других портов Дальневосточного бассейна: «Факторы, которые влияют на высокую загрузку складов: загруженность и серьезные ограничения провозной способности железнодорожной инфраструктуры ДВЖД; существенное снижение отправок экспортных контейнеров на железнодорожных платформах в адрес дальневосточных портов с конца августа—начала сентября; традиционный дисбаланс между объемами экспорта и импорта в пользу импорта». На совещании 26 сентября у первого вице-премьера Андрея Белоусова глава Минтранса Виталий Савельев говорил, что для достижения оптимальной работы терминалов Дальнего Востока необходимо снизить их уровень затаривания на 20%.

«На Дальнем Востоке после выгрузки образуется большое количество порожних полувагонов,— поясняют в ОАО РЖД.— Их использование для попутного вывоза контейнеров может оказать грузоотправителям существенное содействие в ситуации локального дефицита специализированных платформ». Эта мера, добавляют там, также может повысить эффективность использования железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона за счет сокращения порожнего пробега.

Однако часть проблемы связана с тем, что основная масса полувагонов, поступающих в порты Дальнего Востока, перевозит уголь маршрутными отправками, и для них более рентабельно максимально быстро вернуться порожняком к месту загрузки. В ОАО РЖД “Ъ” пояснили, что перевозка порожнего вагона на то же расстояние будет по-прежнему дешевле. «Однако введенная скидка может послужить стимулом для операторов, чтобы осуществлять попутную загрузку»,— добавили в монополии.

Рынок оценил привлекательность предложений ОАО РЖД по-разному. «В последнее время на рынке наблюдается спрос на доставку продукции в контейнерах, погруженных в полувагоны,— говорят в Первой грузовой компании (ПГК).— Предоставленная скидка служит дополнительным бонусом и подстегнет интерес к этой технологии, поскольку позволит покрыть расходы на подготовку подвижного состава к перевозке». Но, по мнению Global Ports, предложенные меры не будут способствовать разгрузке портов. «Использование полувагонов для транспортировки контейнеров неэффективно ни с точки зрения скорости обработки грузов (соотношение времени погрузки контейнера на фитинговую платформу и в полувагон составляет 1:16), ни с точки зрения себестоимости производства работ, также эта технология требует привлечения дополнительного производственного персонала и представляет больший риск повреждения грузов»,— отмечают в компании, добавляя, что эффективным решением было бы обеспечить достаточную отправку платформ в восточном направлении.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает этот шаг в первую очередь «демонстрацией, что интерес ОАО РЖД к подобной схеме растет». Однако системным решением для вывоза контейнеров из портов она не выглядит: скорее всего, речь будет идти о единичных отправках. Основной вопрос — в наличии у перегруженных терминалов возможности осуществлять такие отправки, так как погрузка контейнера в полувагоны на порядок медленнее, чем на платформу. Для операторов и грузовладельцев, на взгляд эксперта, эта схема представляет ограниченный интерес, поскольку профицит полувагонов хотя и наблюдается, но не на Дальнем Востоке, где основная проблема в нехватке провозных мощностей и дефиците локомотивной тяги.

Наталья Скорлыгина