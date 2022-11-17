Контейнеры подгоняют рублем

Минтранс предлагает решить проблему контейнерной «пробки» в портах Дальнего Востока, запустив дополнительные контейнерные поезда вместо иных грузов и повысив тариф на перевозки контейнеров в восточном направлении. Параллельно предлагается дать скидку на вывоз контейнеров через порты Северо-Запада. Последняя идея была встречена в отрасли с недоумением, поскольку перевалка контейнеров на Балтике встала из-за санкций. По мнению собеседников “Ъ”, в нынешнем виде идея повышения тарифов для контейнеров лишь увеличит доходы ОАО РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минтранса Виталий Савельев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава Минтранса Виталий Савельев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава Минтранса Виталий Савельев на совещании президента РФ с членами правительства 16 ноября предложил меры, которые, на его взгляд, помогут решить проблему вывоза импортных контейнеров из портов Дальнего Востока. Проблемы, по его словам, возникли из-за «ограничения морских перевозок на Северо-Западе, ковидных локдаунов в Китае и ежегодного повышения спроса перед новогодними праздниками». Министр констатировал, что контейнерные терминалы на Дальнем Востоке перегружены: на 14 ноября фактически загрузка пяти портовых контейнерных терминалов составляет 117%, загрузка шести тыловых терминалов — 74%, при этом в ожидании выгрузки находятся суда с 15 тыс. TEU на борту.

Для решения проблемы Виталий Савельев предложил, во-первых, увеличить вывоз контейнеров автотранспортом. Впрочем, она сам признал, что доля автотранспорта в перевозках контейнеров на Дальнем Востоке уже составляет 9% и «это максимум для использования автотранспорта на таком большом плече». Вторая мера — увеличение количества поездов с контейнерами в полувагонах с одного до пяти в сутки. Это, по словам министра, позволит вывозить до 710 TEU в сутки, или до 21 тыс. TEU в месяц. Он подтвердил, что скидку в 20,7% на перевозку контейнеров в полувагонах планируется продлить на весь 2023 год (см. “Ъ” от 28 сентября и 31 октября). Также господин Савельев предложил увеличить количество контейнерных поездов в восточном направлении на три пары в сутки до конца текущего года «за счет снижения перевозок товаров, и в том числе угля». В результате, по его оценке, перевозки энергетического угля до конца года снизятся на 800 тыс. тонн, но их планируют довезти в 2023 году до 15 апреля.

В качестве последней меры министр предложил повысить в 2023 году тарифы на контейнерные перевозки на восточном направлении, одновременно снизив их для перевозок в порты Северо-Запада. По его мнению, это позволит стимулировать перевозки контейнеров в порты Северо-Запада. В ОАО РЖД не пояснили возможный размер данных скидок и надбавок. Предельный размер скидки, которую имеет право давать ОАО РЖД к контейнерным грузам,— 50%.

Собеседники “Ъ” в отрасли с иронией восприняли идею ввести скидку на северо-западном направлении, учитывая, что сейчас в российские порты Балтики контейнеровозы практически не заходят. Ситуация никак не поправилась с весны, когда с направления ушли все мировые контейнерные линии, а крупные европейские хабы отказались от работы с российскими контейнерами (см. “Ъ” от 12 апреля). В третьем квартале, сообщали в октябре ИПЕМ и «ПортНьюс», объем перевалки контейнеров в портах Балтийского бассейна сократился на 85,7% год к году.

Что касается восточного направления, то ОАО РЖД уже отмечало, что экспортные перевозки через порты Дальнего Востока и завоз импортных контейнеров оттуда в Центральную Россию резко растут, и даже повышение тарифа на перевозку контейнеров на 4,75% в 2022 году не сказалось на объемах. В компании подчеркивали, что разрыв между более высокой индексацией других грузов и контейнеров в 11,2% сохраняется (см. “Ъ” от 31 октября).

Источник “Ъ” предполагает, что новое повышение тарифа для контейнеров на восточном направлении призвано увеличить доходы ОАО РЖД, однако в нынешней ситуации Восточный полигон это не разгрузит и провозную способность не увеличит.

«Увеличение тарифа при перевозке на Дальний Восток при фактическом отсутствии альтернативы не может рассматриваться как мотивационная мера,— говорит советник председателя Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП, объединяет крупных контейнерных операторов) Светлана Брокар.— Рост тарифов на перевозки контейнеров — это рост цен для промышленности и населения, поэтому мы не поддерживаем это предложение». Она отмечает, что если тариф будет индексирован на 10%, это будет означать рост тарифа на железнодорожные перевозки за последние 13 месяцев в размере более 31%, и это не считая повышения на 4,75% для контейнеров в 2022 году.

Наталья Скорлыгина