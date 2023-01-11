Контейнеры развезло

ОАО РЖД, несмотря на резкое ухудшение условий для международного контейнерного трафика, по итогам года продемонстрировало рост железнодорожных перевозок контейнеров на 0,3%, побив рекорд 2021 года. Участники рынка, несмотря на расхождение данных со статистикой ОАО РЖД, тоже говорят об относительно неплохой ситуации, улучшение которой сдерживают инфраструктурные ограничения. Компании призывают к дальнейшему развитию инфраструктуры, сохранению назначения дополнительных поездов на Дальний Восток и решению проблем с контейнерными перевозками на Северо-Западе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

ОАО РЖД сообщило, что по итогам 2022 года достигло пиковых показателей по перевозкам контейнеров. Во всех видах сообщения, заявляет монополия, отправлено 6,52 млн TEU, что на 0,3% больше, чем в 2021 году. Росту перевозок способствовало развитие технологии их погрузки в полувагоны (подробнее см. “Ъ” от 28 сентября и 31 октября 2022 года) и организация движения сдвоенных поездов, поясняет ОАО РЖД. В числе лидеров по динамике отправки в контейнерах — удобрения (рост в 2,6 раза), зерно (на 63,6%), рыбная продукция (32,4%), соль (29,9%) и стройматериалы (20,5%).

Контейнерные перевозки перенесли шок весной 2022 года, когда морские линии и европейские хабы перестали работать с Россией, что остановило контейнерные порты Северо-Запада. Также заметно сократился транзит Китай—Европа—Китай, где падение составило 32–35%, при этом объемы заместились экспортно-импортными и транзитными потоками, не включающими Европу (см. “Ъ” от 20 декабря 2022 года).

Статистика ОАО РЖД включает в себя и перевозки порожних контейнеров. FESCO, которая учитывает только груженые контейнеры в портах и на железной дороге, сообщала, что за 11 месяцев 2022 года контейнерный рынок России сократился на 15,6%, до 5 млн TEU, в том числе импорт — на 13%, экспорт — на 24%, и транзит — на 23%. В ОАО РЖД не уточняют показатели по экспорту, импорту и транзиту контейнеров.

«Произошедший разворот логистики на восток привел к повышенной нагрузке на Восточный полигон, инфраструктура которого не была готова к такому росту, в результате чего возник дисбаланс экспортных и импортных потоков,— сообщают в "Трансконтейнере".— После совещания у президента РФ с конца ноября удалось улучшить ситуацию благодаря выделению дополнительных контейнерных поездов для экспорта на Дальний Восток и активного использования полувагонов для вывоза контейнеров из региона».

«Мы подтверждаем высокие темпы роста контейнерных перевозок,— сообщил “Ъ” исполнительный директор Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) Сергей Авсейков.— При этом спрос сдерживается инфраструктурными ограничениями». По его словам, технология погрузки в полувагоны показала себя как эффективный инструмент для вывоза импорта и балансировки грузопотоков. По его словам, необходимо стимулирование выгрузки контейнеров из полувагонов не ближе Западно-Сибирской железной дороги: «В противном случае не хватает платформ одновременно на полувагоны и на экспорт грузов». Также, отмечает он, необходимо в 2023 году сохранить назначение дополнительных трех контейнерных поездов в сутки в направлении Дальнего Востока для экспорта грузов с возможным ростом до пяти. По словам господина Авсейкова, также необходима долгосрочная господдержка развития собственного контейнерного флота для восстановления перевозок через порты Северо-Запада.

В «Трансконтейнере» полагают, что для дальнейшего улучшения ситуации необходимо продолжить работу по модернизации инфраструктуры, в том числе подходов к погранпереходам и портам. Необходимо также внимательно следить за балансом подвижного состава и контейнеров в различных частях страны, чтобы решение проблем в одном месте (например, ограничение подсыла груженых рейсов во внутрироссийском сообщении на некоторые железные дороги в Сибири) не создавало проблем для экспортеров из этих регионов при вывозе продукции на восток, добавляют в компании.

В ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что рассчитывают на продолжение в 2023 году положительного тренда в перевозках контейнеров: «С этой целью планируется развивать новые внешнеторговые направления перевозок, расширять географию применения технологии погрузки контейнеров в полувагоны, увеличивать количество сдвоенных поездов на лимитирующих направлениях сети железных дорог».

В FESCO обращают внимание на сдержанные прогнозы развития экономики России на 2023 год, поэтому «говорить о двузначном росте перевозок контейнеров, как это было в последние годы, не приходится», к тому же сохраняются факторы ковидных ограничений и локдаунов, инфраструктурных ограничений и резкого изменения курсов валют. По мнению FESCO, российский контейнерный рынок в 2023 году может сохраниться на уровне прошлого года или показать небольшой рост за счет эффекта низкой базы второго квартала 2022 года.

Наталья Скорлыгина