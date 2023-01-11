Минпромторгу дали срок

Владимир Путин раскритиковал главу Минпромторга из-за контрактов на российские самолеты. По словам президента, они оформляются слишком долго, а некоторые заводы до сих пор не получили заказы на 2023 год, из-за чего не могут спланировать свою загрузку. Денис Мантуров, в свою очередь, заверил, что контракты будут готовы в течение квартала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Однако Владимир Путин в беседе с главой Минпромторга подчеркнул, что работы по заключению контрактов в сфере авиастроения должны быть завершены в течение месяца.

В своем выступлении глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что с 2023-го по 2025-й годы «Аэрофлот» должен получить 63 новых самолета российского производства. Речь идет о Sukhoi Superjet, МС-21 и Ту-214. В то же время власти обещали, что летные испытания полностью российского МС-21 начнутся в ноябре 2023-го. В середине года они стартуют для импортозамещенного Sukhoi Superjet New, а на 2024-й запланированы поставки лайнеров авиакомпаниям.

Сейчас заключать контракты на конкретные самолеты преждевременно, подчеркнул аналитик, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: «Если мы предполагаем, что речь идет о закупке гражданских самолетов, то любой контракт подразумевает в себе три основные параметра: что поставляется, то есть какие потребительские качества у этого продукта, в какие сроки и за какие деньги. Так вот, на сегодняшний день наша авиационная промышленность пока не может заказчикам ответить на эти вопросы. Основные продукты — Sukhoi Superjet и МС-21 — находятся только на стадии разработки. Промышленность говорит, что речь идет о 2024 годе. Но справится ли отрасль в эти сроки, какие будут потребительские свойства у лайнеров, что будет с их стоимостью, мы сказать не можем».

В то же время, некоторые собеседники “Ъ FM” предполагают, что речь пока идет о контрактах лишь на комплектующие для российских самолетов. Насколько реально сформировать такие заказы за месяц? Независимый эксперт Алексей Захаров уверен, что спешка в данном вопросе ни к чему. Сейчас, по его словам, предприятиям придется изготовить такие комплектующие, которые раньше в стране не производились:

«Все эти системы и агрегаты выпускают разные предприятия, у каждого из которых свои проблемы и циклы производства. Увязать всю эту ораву поставщиков — задача очень сложная. Нам сейчас нужно начать выпуск большого количества отечественных систем, которые до этого не изготавливались или изготавливались, допустим, для военных самолетов, но они налетывают в лучшем случае 100 часов в год. Гражданский самолет для того, чтобы быть рентабельным, должен налетывать 300 часов в месяц. Соответственно, надежность компонентов в нем должна быть намного выше, иначе он постоянно будет находиться в ремонте, генерируя убытки вместо прибыли.

Сформировать эти контракты за месяц можно легко — только они будут невыполнимыми. Когда ставят нереальные сроки, начинается халтура.

Сейчас составят контракты, потом они будут уточняться, сроки — переноситься, финансирование станет меняться. Ничего, кроме дополнительной неразберихи, директивно заданный высокий темп выполнения работ не даст».

По словам главы Минпромторга, более 170 млрд руб. планируется направить в этом году на программу поддержки лизинга воздушных судов для «Аэрофлота».

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Елена Иванова