Импортные самолеты оставляют для полетов

В компании «Аэрофлот» заявили, что готовы летать на существующих зарубежных самолетах и после 2030 года. Гендиректор перевозчика Сергей Александровский в интервью РБК сообщил, что около 180 бортов сейчас в состоянии списания, в том числе из-за западных санкций. Продолжают летать около 150 самолетов. Однако запчастей и в принципе парка «Аэрофлота» достаточно, заявил господин Александровский. По его словам, безопасность полетов сохраняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Между тем к «авиаканнибализму» российские перевозчики могут перейти в следующем году, отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев: «Полагаю, что такие прецеденты в стране уже существуют. Но для крупнейших авиаперевозчиков, имеющих большие складские мощности и по ряду направлений собственные компетенции по техобслуживанию и ремонту, судя по всему, это пока неактуально. Следует отдать должное — оптимизма в отношении устойчивости российской авиаотрасли в четвертом квартале 2022-го больше, чем в конце первого. Но говорить о том, что нет вообще никаких негативных последствий, я бы не стал.

Вместе с тем, думаю, "авиаканнибализм" абсолютно неизбежен, это, к слову, нормальный международный бизнес. Драматизировать ситуацию не стоит. Есть компании, которые специализируются на разборке самолетов на запчасти, и это вполне легальная процедура. Думаю, что отрасль к этому неизбежно придет. По мере того, как поддерживать летную годность стареющего парка станет все дороже, будет складываться ситуация, когда самолет выгоднее разобрать на комплектующие, чем ремонтировать его и возвращать в эксплуатацию. Это абсолютно нормальный международный бизнес и практика, существующая за рубежом».

В «Аэрофлоте» уверяют, что нашли способы поставки комплектующих. Но вопрос возникает к расходным материалам, подчеркнул независимый аналитик авиаотрасли Алексей Захаров: «Представьте, что у вас отказал какой-то агрегат, вы сняли со стоящего под забором самолета такую же запчасть, поставили ее и продолжаете летать. Но с расходными материалами — маслами, рабочими жидкостями — так не поступишь. Это то, что необходимо закупать всегда.

И в этой части существуют проблемы, потому что аутентичные расходные материалы должны быть именно такими, как прописано в руководствах по техническому обслуживанию самолетов. Иначе насчет безопасности возникают определенные вопросы.

Сейчас наши перевозчики что-то закупают через посредников, а это означает удорожание товаров, но иных вариантов нет. В ряде случаев запчасти, компоненты, агрегаты закупаются неаутентичными, то есть их производители не имеют сертификата, подтверждающего, что они соответствуют всем необходимым требованиям».

Кроме того, в компании «Аэрофлот» прогнозируют, что в следующем году цены на авиабилеты вырастут минимум на размер инфляции.

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Александр Рассохин