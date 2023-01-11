В одном из крупнейших центров подготовки военных Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности

Минобороны Белоруссии сообщило, что в одном из крупных учебных центров подготовки военных началась проверка боевой готовности. Этот учебный центр находится рядом с городом Борисовым в Минской области.

«Сегодня по решению министра обороны Республики Беларусь в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов началась внезапная проверка вопросов боевой готовности»,— сообщило ведомство в Telegram.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о создании объединенной войсковой группировки с Россией. Как сообщали в Минобороны Белоруссии, численность российских военнослужащих в составе этой группировки составляет чуть менее 9 тыс. человек.

19 декабря президенты России и Белоруссии в рамках мер по обеспечению безопасности Союзного государства договорились, что самолеты ВВС Белоруссии переоборудуют для боеприпасов с ядерной частью. С 16 января по 1 февраля 2023 года вооруженные силы России и Белоруссии проведут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями.

В Кремле говорили, что Владимир Путин не будет принуждать Александра Лукашенко к участию в конфликте на Украине. По данным Пентагона, белорусские вооруженные силы не готовятся к вступлению в российско-украинский конфликт.

Анастасия Ларина