Пентагон: признаков того, что Белоруссия намерена вступить в конфликт на Украине, нет

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил на брифинге, что в ведомстве не видят признаков того, что Белоруссия намерена вступить в конфликт на Украине. Вооруженные силы России и Белоруссии планируют провести совместные летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля.

«Мы знаем, что Россия и Белоруссия собираются провести совместные учения. Мы не видим признаков того, что Белоруссия намерена вступить в конфликт»,— заявил Патрик Райдер (цитата по «РИА Новости»).

19 декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в Минске меры по обеспечению безопасности Союзного государства. В частности, было объявлено, что самолеты ВВС Белоруссии переоборудуют для применения боеприпасов с ядерной частью. В МИД РФ пояснили «Ъ», что подобные меры стали вынужденной реакцией на развитие ядерных миссий НАТО.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о включении всей армии страны в региональную группировку войск с Россией. О создании межгосударственного военного альянса президенты России и Белоруссии договорились 10 октября.

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Эрдни Кагалтынов