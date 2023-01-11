Мантуров: в 2023–2025 годах «Аэрофлоту» поставят 63 отечественных самолета

Глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров заявил, что в 2023–2025 годах запланирована поставка 63 отечественных самолетов «Аэрофлоту», в их числе SSJ NEW, МС-21 и ТУ-214. В 2023 году из Фонда национального благосостояния на лизинг отечественных самолетов для «Аэрофлота» выделят 175 млрд руб., добавил он на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В 2023–2025 годах запланированы поставки "Аэрофлоту" 63 самолетов. Имея в виду 34 импортозамещенных "Суперджета", 18 МС-21 и 11 Ту-214. На реализацию программы из Фонда национального благосостояния в этом году будет направлено 175 млрд руб.»,— сказал вице-премьер. Он сообщил, что решение по утверждению инвестпроекта по лизингу воздушных судов полностью согласовано правительством.

По словам господина Мантурова, проект будет финансироваться по льготной ставке 1,5%, без «избыточных требований к окупаемости». Минэкономразвития готовит соответствующие изменения в нормативную базу, после этого Минфин доведет средства до лизингодателя через выкуп облигаций, сообщил глава Минпромторга. «Это дочерняя компания "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис", которая будет контрактоваться с предприятиями авиастроения»,— заключил господин Мантуров.

Выслушав доклад главы Минпромторга, Владимир Путин заявил, что заказ на воздушные суда на 2023 год оформляется слишком долго. «Пожалуйста, я вас прошу ускорить эту работу. Ну нет на предприятиях контрактов на 2023 год. Че тут говорить? Паспортов вы сами сказали нет. Ну когда они будут? И контрактов нет пока»,— сказал президент.

7 сентября 2022 года стало известно о подписании соглашения между «Аэрофлотом» и Объединенной авиастроительной корпорацией (входит в «Ростех») о поставке 339 самолетов российского производства. Самолеты поставят в 2023–2030 годах. Денис Мантуров заявил, что стоимость соглашения превысит 1 трлн руб.

Эрдни Кагалтынов