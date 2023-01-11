Путин раскритиковал Мантурова за долгое оформление контрактов на самолеты: что вы дурака валяете?

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил главе Минпромторга Денису Мантурову за месяц «и не позже» закончить работу с обеспечением заказов на воздушные суда на 2023 год. Глава государства заявил, что все оформляется слишком долго. На попытку Дениса Мантурова объяснить ситуацию, Владимир Путин ответил: «что вы в самом деле дурака-то валяете? Контрактов нет. А у вас все сверстано».

«Долго, слишком долго. Пожалуйста, я вас прошу ускорить эту работу. Ну нет на предприятиях контрактов на 2023 год. Че тут говорить? Паспортов вы сами сказали нет. Ну, когда они будут? И контрактов нет пока»,— сказал господин Путин.

Новость дополняется.