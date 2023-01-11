В Кремле видят проблемы у западной оборонной промышленности из-за поставок оружия Украине

В Кремле отмечают истощение запасов вооружения Запада на фоне поддержки Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, добавил господин Песков, среди западных лидеров есть «трезвые голоса», которые обращают внимание на неэффективность этих расходов.

«Пока мы видим, что страны коллективного запада так называемого, то есть страны-члены Альянса во главе с США, они подтверждают свою готовность и дальше выделять деньги и накачивать Украину вооружениями. Вместе с тем мы наблюдаем определенные проблемы с военно-промышленным комплексом этих стран, с истощением их запасов вооружений и амуниции»,— сказал пресс-секретарь.

По словам Дмитрия Пескова, среди западных стран растет раздражение в связи с коррупцией, которая возникла на Украине после оказания Киеву финансовой поддержки. В этой связи проблемы для Запада станут неизбежными, считает пресс-секретарь российского президента.

«Констатируем все-таки более-менее трезвые голоса, которые пока робко интересуются эффективностью расходования этих баснословных сумм на Украину. Вы знаете, что Украина тоже страдает от этого недуга, я имею в виду коррупцию. И, конечно, поток таких денег явно оприходуется не только по назначению, и на Западе все больше людей это понимают»,— отметил он.

По данным Национального банка Украины, в 2022 году западные страны направили Киеву рекордные $32,1 млрд в рамках финансовой поддержки. Крупнейший объем средств Украина получила от США и Евросоюза.

20 декабря прошлого года в Конгресс США внесен законопроект о бюджете на 2023 финансовый год на сумму $1,7 трлн. До $14,5 млрд из этой суммы пойдет на военное оборудование для вооруженных сил Украины, а $13 млрд — в качестве экономической и бюджетной поддержки.

О военной помощи Украине от стран Запада — в материале «Ъ» «Европа проявляет чувство танка».

Милена Костерева