За 2022 год Украина получила от Запада $32,1 млрд

В 2022 году Украина получила рекордные $32,1 млрд в рамках финансовой поддержки от западных стран, сообщил Национальный банк страны. Крупнейший объем средств Киеву направили США и Евросоюз (ЕС).

Из отчета Нацбанка следует, что финансовую помощь Украине в наибольшем объеме оказали:

США — $12 млрд;

Евросоюз — $8 млрд;

Международный валютный фонд (МВФ) — $2,7 млрд;

Канада — $1,9 млрд;

Германия — $1,6 млрд.

Отмечается, что в прошлом году Украина также получила около $3,1 млрд благодаря размещению валютных облигаций внутреннего государственного займа.

В материалах Нацбанка уточняется, что по результатам 2022 года международные резервы Украины сократились на 7,9%. В декабре они выросли на 1,9% по сравнению с ноябрем прошлого года за счет валютных поступлений. В настоящее время объем украинских международных резервов составляет $28,5 млрд.

20 декабря в Конгресс США внесен законопроект о бюджете на 2023 финансовый год на сумму $1,7 трлн. Он предполагает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО, что станет рекордной суммой. До $14,5 млрд из этой суммы пойдет на военное оборудование для Вооруженных сил Украины, а $13 млрд в качестве экономической и бюджетной поддержки.

Милена Костерева