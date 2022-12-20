США могут выделить Украине еще $44,9 млрд

В Конгресс США внесен законопроект о бюджете на 2023 финансовый год на сумму $1,7 трлн. Он предполагает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО, что станет рекордной суммой, сообщает Reuters.

Сенаторы торопятся принять законопроект и направить его на подпись президенту Джо Байдену до конца недели, чтобы не допустить шатдауна. Проект не могли согласовать, потому что демократы и республиканцы спорили о том, сколько денег следует тратить на военные и невоенные программы. В 2022 финансовом году в проект американского бюджета было заложено $1,5 трлн.

Власти США с ноября обсуждают финальный бюджет на 2023 финансовый год, начавшийся еще 1 октября 2022-го. Белый дом изначально запрашивал $38 млрд на помощь Киеву. Также в проект включен закон о национальной обороне, куда, в частности, было предложено внести пункт о возможности финансирования Украины за счет изъятых российских активов.

Подробности — в материале «Ъ» «Конгресс спешит разобраться с Украиной».

Лаура Кеффер