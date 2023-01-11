Казахстан получил подтверждение от России на экспорт 20 тыс. тонн нефти в Германию

Казахстан намерен направить в январе первые 20 тыс. тонн нефти в Германию, сообщил казахстанский министр энергетики Болат Акчулаков. По его словам, республика получила устное подтверждение от России на экспорт 20 тыс. тонн сырья в ФРГ.

«Сейчас первая партия — 20 тысяч тонн, предполагается (поставить за год.— "Ъ") до 1,5 млн тонн пока. Общая мощность, которая была запрошена в размере до 6 млн тонн, — мы можем (поставить.— "Ъ"). Потребность, конечно, выше в Германии»,— сказал господин Акчулаков журналистам (цитата по ТАСС).

Ранее он заявлял, что Россия не препятствует поставкам нефти из Казахстана в Германию через российский трубопровод «Дружба».

В декабре немецкие власти говорили, что в 2023 году не собираются закупать российскую нефть, однако планируют импортировать по нефтепроводу «Дружба» нефть из Казахстана. Тогда же стало известно, что Казахстан собирается в январе прокачать 20 тыс. тонн нефти сорта KEBCO Blend с месторождения Карачаганак в Германию по нефтепроводу «Дружба».

Подробнее по этой теме — в материале «Ъ» «Германия наскребла казахстанской нефти».

Дарья Эрозбек