Германия наскребла казахстанской нефти

Казахстан рассчитывает в январе начать прокачку своей нефти через трубопровод «Дружба» в направлении Германии. Объем на первый месяц года может составить 20 тыс. тонн, а в целом по году достичь 1,2 млн тонн. Такой вариант, по мнению экспертов, будет выгоден для Берлина даже с учетом роста тарифа на транзит по Белоруссии. Но пока Астана официально не подавала в «Транснефти» заявку на поставки в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Казахстан собирается в январе прокачать 20 тыс. тонн нефти сорта KEBCO Blend с месторождения Карачаганак в Германию по российскому нефтепроводу «Дружба», сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По их данным, при этом морской экспорт казахстанской нефти, поставляемой по нефтепроводу Атырау—Самара в порты Усть-Луга на Балтийском море и Новороссийск (Черное море), в январе снизится с 1 млн тонн до 0,9 млн тонн.

Собеседники «Ъ» подтвердили эту информацию, отметив, что по итогам года общий объем экспорта казахстанской нефти по «Дружбе» может достигнуть 1,2 млн тонн.

При этом, по расчетам «Транснефти», технически есть возможность прокачки по этому направлению до 5 млн тонн казахстанской нефти в год.

В Минэнерго Казахстана ситуацию комментировать не стали. До санкций ежегодный экспорт из России в Германию по «Дружбе» составлял около 20 млн тонн.

В «Транснефти» «Ъ» сообщили, что компания не получала заявок от Казахстана на прокачку нефти по ее трубопроводной системе в направлении Германии в январе. Советник президента компании Игорь Демин при этом напомнил, что решение о приеме транзитной нефти в трубу принимает Минэнерго. Он также отметил, что график прокачки на январь уже сформирован, но может быть незначительно изменен после 15-го числа при получении соответствующих заявок в первые недели января.

На прошлой неделе глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что компания получила заявки на прокачку по «Дружбе» от Германии, не уточняя конкретные объемы. Потом в Берлине пояснили, что эти мощности контрактуются под нефть из Казахстана, но, по словам Игоря Демина, с «Транснефтью» ни одна из сторон не вела переговоры об этом.

Кроме того, «Транснефть» получила заявку от Польши на прокачку 3 млн тонн нефти по «Дружбе» в 2023 году. В Варшаве поясняли, что эти объемы будут закупаться концерном Orlen в рамках долгосрочного контракта с «Татнефтью», который действует до конца 2024 года (200 тыс. тонн нефти в месяц). При этом продлевать договор о поставках с «Роснефтью», истекающий в январе 2023 года, Польша не планирует.

Обе страны получают нефть по северной ветке «Дружбы», идущей через Белоруссию. Таким образом, поставки по ней, исходя из полученных «Транснефтью» заявок, составят чуть более 4 млн тонн, хотя ранее они достигали 30 млн тонн в год.

То есть прокачка упадет более чем в семь раз. При таких объемах действующий тариф будет экономически неэффективным, и Минску придется повышать его для того, чтобы окупать содержание своей части трубы, отмечают источники «Ъ».

В конце ноября белорусская сторона уже направляла «Транснефти» предложение о повышении тарифа на транзит нефти через свою территорию на 39% с 1 января 2023 года.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что для Германии замена российской нефти на казахстанскую и получение ее напрямую по «Дружбе» — хороший вариант с учетом, что по трубопроводу все равно будет поступать сорт Urals. В результате немецким НПЗ не придется адаптироваться к новым сортам нефти и слишком сильно зависеть от поставок сырья через порт Гданьска в Польше.

По его мнению, даже если тариф на прокачку через Белоруссию вырастет на 50–60%, то все равно Германии будет более выгодно импортировать казахстанскую нефть по трубопроводу транзитом через Россию, чем покупать ту же нефть в виде морских партий в Усть-Луге, которую затем нужно будет привезти в Гданьск, перевалить там и еще оплатить прокачку по польским трубопроводам.

Ольга Мордюшенко