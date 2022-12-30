Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Казахский министр заявил, что Россия не возражает против их поставок нефти в Германию

Россия не препятствует поставкам нефти из Казахстана в Германию через трубопровод «Дружба». Об этом сообщил министр энергетики республики Казахстан Болат Акчулаков.

Болат Акчулаков

Болат Акчулаков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Болат Акчулаков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

«Этот вопрос обсуждался с российскими коллегами, с их стороны никаких запретов или противоречий нет. Мы в этом плане достаточно хорошо сотрудничаем. Если немецкая сторона будет готова принять, мы готовы будем отгрузить»,— сообщил министр в ходе брифинга (цитата по «Интерфаксу»).

20 декабря президент «Транснефти» Николай Токарев сказал, что компания получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти. 29 декабря «Транснефть» получила заявку от казахстанского «Казтрансойла».

Немецкие власти заявили, что в 2023 году не собираются закупать российскую нефть, однако планируют импортировать по нефтепроводу «Дружба» нефть из Казахстана. Астана рассчитывает начать прокачку своей нефти в январе. Объем на первый месяц 2023 года может составить 20 тыс. тонн, а в целом по году достичь 1,2 млн тонн

Подробнее — в материале «Германия наскребла казахстанской нефти».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...