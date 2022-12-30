Казахский министр заявил, что Россия не возражает против их поставок нефти в Германию

Россия не препятствует поставкам нефти из Казахстана в Германию через трубопровод «Дружба». Об этом сообщил министр энергетики республики Казахстан Болат Акчулаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болат Акчулаков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Болат Акчулаков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

«Этот вопрос обсуждался с российскими коллегами, с их стороны никаких запретов или противоречий нет. Мы в этом плане достаточно хорошо сотрудничаем. Если немецкая сторона будет готова принять, мы готовы будем отгрузить»,— сообщил министр в ходе брифинга (цитата по «Интерфаксу»).

20 декабря президент «Транснефти» Николай Токарев сказал, что компания получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти. 29 декабря «Транснефть» получила заявку от казахстанского «Казтрансойла».

Немецкие власти заявили, что в 2023 году не собираются закупать российскую нефть, однако планируют импортировать по нефтепроводу «Дружба» нефть из Казахстана. Астана рассчитывает начать прокачку своей нефти в январе. Объем на первый месяц 2023 года может составить 20 тыс. тонн, а в целом по году достичь 1,2 млн тонн

Подробнее — в материале «Германия наскребла казахстанской нефти».

Милена Костерева