Подоляк заявил об «интенсивных» переговорах о поставках на Украину ракет ATACMS

Переговоры о передаче Киеву ракет большой дальности ATACMS ведутся «очень интенсивно». Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Дальность применения этих ракет достигает свыше 300 км.

«Ведутся очень интенсивно»,— сказал господин Подоляк в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в конце декабря заявил, что США передадут Украине ракеты ATACMS в 2023 году.

Газета Politico писала, что Украина попросила у США ракеты ATACMS, однако получила отказ. Их поставки обсуждались во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 21 декабря. По информации издания, в США по-прежнему считают, что такое вооружение может привести к серьезной эскалации конфликта.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек