Кулеба заявил, что Украина получит ракеты ATACMS в 2023 году

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США передадут Украине ракеты ATACMS с дальностью до 300 км в 2023 году. По его словам, поставки вооружения будут зависеть от ситуации в зоне военных действий.

«В следующем году, да. Но это будет зависеть и от ситуации на поле боя»,— сказал господин Кулеба в интервью изданию «РБК-Украина».

Накануне издание Politico сообщило, что Украина попросила у США ракеты ATACMS, однако получила отказ. Их поставки обсуждались во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. По информации издания, в США по-прежнему считают, что такое вооружение может привести к большей эскалации конфликта.

Олеся Павленко