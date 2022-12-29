Politico: Украина попросила у США ракеты ATACMS, но получила отказ

На встрече с президентом США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос о поставках Киеву ракет большой дальности ATACMS. СМИ писали, что договоренность о поставках такого оружия была главной целью визита господина Зеленского в Вашингтон. Как пишет Politico со ссылкой на источник, США «не сдвинулись с места», сохранив позицию, согласно которой такое оружие может привести к эскалации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ATACMS

Фото: U.S. Army ATACMS

Фото: U.S. Army

«Поставки HIMARS меняли правила игры. Вплоть до тех пор, пока России не удалось научиться приспосабливаться к ним. <...> На следующем этапе нам нужно оружие большей дальности действия для достижения целей, которых мы достигли четыре месяца назад, когда впервые получили HIMARS. Мы можем сделать то же самое, но радиус действия должен быть больше»,— заявлял бывший секретарь СНБО Украины, на которого в своем материале ссылается Politico.

Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, утверждал, что ракеты ATACMS — это «именно то, что им нужно» прямо сейчас. По его словам, оружие большей дальности позволило бы Украине атаковать ключевые российские позиции, такие как Керченский мост, российские авиабазы в Крыму и линии связи. Politico пишет, что Белый дом категорически отказался от поставок ATACMS Украине, потому что считает это оружие слишком «эскалационным».

«Идея о том, что мы поставим Украине вооружения, которые принципиально отличается от того, что уже поставляется, имела бы перспективу развала НАТО и развала Европейского союза и остального мира»,— заявил господин Байден на совместной пресс-конференции с господином Зеленским. По его словам, НАТО и ЕС «не собираются вступать в войну с Россией и не хотят третьей мировой войны».

Президенты Украины и США встретились в Вашингтоне 21 декабря. Это была первая зарубежная поездка Владимира Зеленского с начала вооруженного конфликта на Украине 24 февраля.

The Washington Post 22 декабря сообщила, что господин Зеленский не смог достичь цели его визита в США — соглашения о поставках более мощного вооружения для наступления на российские позиции.

О визите Владимира Зеленского в Вашингтон читайте в материале «Достучаться до американских сердец».

Дарья Эрозбек