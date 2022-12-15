Чтоб им пусто не было

ОАО РЖД предлагает радикальный способ стимулирования перевозки контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока — увеличить на 51% тариф на порожний пробег вагонов со станций региона. Участники рынка подчеркивают, что это сильно ухудшит экономику угольных маршрутов, которые предполагают быстрый возврат порожняка. Также монополия, как ранее предлагал Минтранс, хочет увеличить тариф на перевозку контейнеров в сообщении с Дальним Востоком и зеркально снизить расценки на перевозку их в порты северо-запада. Источники “Ъ” признают, что это позволит увеличить доходы ОАО РЖД, но другой пользы не принесет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом заместителя гендиректора ОАО РЖД Алексея Шило от 2 декабря. В документе говорится, что для стимулирования вывоза контейнеров в западном направлении ОАО РЖД хочет увеличить тариф на перевозку порожних полувагонов со станций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) на 51%. Речь идет обо всех назначениях, кроме той же ДВЖД, а также Забайкальской железной дороги и Железных дорог Якутии.

В ОАО РЖД “Ъ” подтвердили, что, помимо решения о предоставлении скидки в 20,7% на перевозки контейнеров в полувагонах (см. “Ъ” от 28 сентября и 31 октября), обсуждается увеличение тарифов на порожний пробег полувагонов со станций ДВЖД. «Это вынужденная мера, она направлена на повышение экономической заинтересованности собственников полувагонов в предоставлении подвижного состава под перевозки контейнеров с Дальнего Востока и сокращения порожнего пробега,— поясняют в ОАО РЖД.— Мера должна способствовать повышению доли обратной загрузки полувагонов за счет привлечения контейнеров в условиях дисбаланса грузовой базы по направлениям "запад—восток" и "восток—запад"».

После закрытия с введением санкций основного направления контейнерных перевозок — через порты северо-запада — они переместились на Дальний Восток. Вслед за открытием в конце лета китайских портов и производств после COVID-19 в российские порты начал поступать огромный объем контейнерных грузов, продолжающий расти в преддверии новогодних праздников. Образовались заторы, проблему начали решать на государственном уровне. В ноябре президент поручил «рассмотреть вопрос об изменении в 2023 году тарифной политики при осуществлении контейнерных перевозок грузов в морские порты».

Однако идея дестимулировать перегон порожних вагонов с Дальнего Востока вряд ли будет встречена с пониманием угольщиками, для которых быстрый возврат порожняка из портов является залогом функционирования удобных кольцевых маршрутов.

Власти и ОАО РЖД не раз поднимали вопрос о введении тех или иных санкций за отказ от подбора попутного груза в процессе перевозки угля (см. “Ъ” от 26 января). Собеседник “Ъ” в одной из крупных операторских компаний говорит, что технологией ОАО РЖД предусмотрено быстрое освобождение припортовых станций, когда все вагоны выходят порожними и далее в Хабаровске собираются в маршруты: это ускоряет движение на сети и улучшает подачу вагонов в угольные регионы, напоминает он. Также не вся выгрузка из полувагонов совпадает с точками погрузки контейнеров.

«Предложение ОАО РЖД приведет к замедлению работы сети, нехватке вагонов в погрузочных регионах и не приведет к росту контейнерных отправок, хотя наверняка увеличит доходы монополии»,— утверждает источник “Ъ”.

Другой собеседник “Ъ” напоминает, что в том же поручении президента есть пункт о вывозе не позднее середины апреля на восток дополнительных объемов угля для компенсации невывоза за этот год. Вмешательство в технологию отправки угля на восток усугубит существующие проблемы с движением на Восточном полигоне и помешает выполнить эти планы, говорит он.

Другое предложение, с которым выступает ОАО РЖД — повысить на 11,2% тарифы на перевозки груженых и порожних контейнеров на порты и погранпереходы Дальнего Востока и со станций ДВЖД в импортном и внутригосударственном сообщении, снизив на такую же величину тариф при движении на северо-запад.

Эту инициативу месяц назад анонсировал глава Минтранса Виталий Савельев (см. “Ъ” от 17 ноября). Тогда собеседники “Ъ” с недоумением встретили предложение о скидке при перевозках на северо-запад, отмечая, что рынка там нет с тех пор, как ушли контейнерные линии и с российскими контейнерами перестали работать европейские хабы.

Собеседник “Ъ” в отрасли считает, что основная причина введения этой меры — «материальный интерес ОАО РЖД к маржинальности контейнерных перевозок по железной дороге». Другой собеседник, также считающий целью повышение доходов ОАО РЖД, обращает внимание на то, что предложение поднять тарифы на Дальнем Востоке предлагается закрепить в прейскуранте 10–01 (основном тарифном документе ОАО РЖД), что означает ввести их навечно, а снизить на северо-западе — провести в рамках права ОАО РЖД давать скидки в рамках тарифного коридора и ограничить концом 2023 года. Еще один источник “Ъ” уточняет, что первое и второе предложения ОАО РЖД противоречат друг другу: идея повысить тарифы на восточном направлении, не делающая различий между платформой и полувагоном, «не согласуется ни с предложением привлечь контейнеры в полувагоны, ни с идеей увеличить объем контейнеров с востока».

Наталья Скорлыгина