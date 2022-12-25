Володин анонсировал отмену преференций и повышение налоговой ставки для уехавших россиян

Госдума (ГД) работает над отменой преференций для покинувших страну россиян и введением для них повышенной ставки налогообложения. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

По словам господина Володина, покинувшие Россию граждане не только работают в российских компаниях удаленно, но и пользуются всеми льготами в соответствии с законодательством РФ.

«Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство»,— написал он в своем Telegram.

Ранее в Госдуме заявляли, что в России могут запретить договоры об удаленной работе для ряда специальностей. Сенатор Андрей Клишас говорил о подготовке законопроекта о полном запрете дистанционной работы из-за границы для госслужащих, работников транспорта и сферы информбезопасности. В начале декабря он сообщал, что в России могут ввести ограничения для граждан, уехавших после объявления частичной мобилизации, но не уточнил, какие именно. По его словам, это может коснуться тех, кто живет за границей, но работает на российские компании.

Подробнее о возможных ограничениях — в публикации «Ъ FM» «Удаленке очертят границы».

Дарья Эрозбек