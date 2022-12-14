Минцифры против запрета на удаленную работу для уехавших из России IT-специалистов

Минцифры выступает против запрета дистанционной работы для IT-специалистов, которые уехали из России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Накануне глава комитета по конституционному законодательству Совета федерации Андрей Клишас заявил, что власти работают над законопроектом, который введет ограничения на удаленную работу для уехавших россиян.

«Решения по формату работы своих сотрудников должны принимать сами IT-компании. При этом мы настоятельно рекомендуем очень внимательно подойти к анализу рисков удаленной работы сотрудников, администрирующих критически важные приложения, а также системы обеспечения информационной безопасности»,— сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве пояснили, что тотальный запрет на работу из-за рубежа приведет к снижению темпов развития цифровых платформ и решений. Там добавили, что в результате это отрицательно скажется на конкурентоспособности российских сервисов.

В Минцифры пояснили, что, по их мнению, удаленная работа из-за границы невозможна для сотрудников, которые работают в проектах по развитию и созданию государственных информационных систем. Ведомство предложило включать такое требование в госконтракты.

В начале декабря глава комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас заявил, что в России могут ввести ограничения против граждан, которые уехали из страны из-за частичной мобилизации. По его словам, это может коснуться тех, кто живет за границей, но работает на российские компании. Позже в Кремле сообщили, что не обсуждают какие-либо ограничения против уехавших россиян. Сегодня, 14 декабря, господин Клишас сообщил, что законопроект находится в работе и скоро будет внесен в Госдуму.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Удаленке очертят границы».

Олеся Павленко