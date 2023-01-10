Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СМИ: Индия может поддержать потолок цен на российскую нефть

Россия третий месяц подряд остается крупнейшим экспортером нефти в Индию. Однако Нью-Дели может присоединиться к введенному странами Евросоюза и G7 потолку цен на нефть, если стоимость российского сырья превысит $60 за баррель, сообщает Telegraph India со ссылкой на представителей Министерства промышленности.

Как уточняет издание, введенный потолок цен на нефть из России с ограничением на уровне $60 за баррель, не повлиял на импорт российской нефти в Индию, поскольку на данный момент цена нефти составляет $53-56 за баррель. Однако индийское правительство рассматривает варианты сокращения объемов закупок энергоносителя у РФ, если ЕС введет дополнительные санкции в отношении стран, покупающих российскую нефть, или если ее стоимость превысит $60 за баррель.

В декабре Россия поставляла в Индию рекордные 1,17 млн баррелей сырой нефти в сутки, отмечает издание. Импорт в декабре был на 24% выше, чем в ноябре, при этом основными покупателями российской нефти были частные нефтеперерабатывающие заводы.

Индия остается крупнейшим импортером российской нефти на протяжении трех месяцев. По данным Refinitiv Eikon, ноябре поставки Urals в Индию выросли до 3,7 млн тонн и достигли рекордных 53,2% от общего объема погрузок сорта через морские порты. Агентство Reuters сообщало, что Россия продает Индии нефть с дисконтом $12–15. О том, что российская нефть продается намного дешевле потолка также сообщал Bloomberg. По информации агентства, 6 января Urals торговалась за $37,80 за баррель, а Brent в тот же день стоил $78,57 за баррель. Как отмечало агентство, Россия фактически оказалась в «заложниках» у двух крупнейших покупателей — Китая и Индии.

Ранее Евросоюз, страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Ограничения вступили в силу 5 декабря прошлого года. Также к соглашению присоединилась Норвегия. В свою очередь российские власти запретили поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения потолка цен. Президент России Владимир Путин своим указом запретил продавать нефть, если контракт прямо или косвенно содержит упоминание.

Чем грозит России низкая цена на нефть — в материале «Бюджету грозит недолив».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...