СМИ: Индия может поддержать потолок цен на российскую нефть

Россия третий месяц подряд остается крупнейшим экспортером нефти в Индию. Однако Нью-Дели может присоединиться к введенному странами Евросоюза и G7 потолку цен на нефть, если стоимость российского сырья превысит $60 за баррель, сообщает Telegraph India со ссылкой на представителей Министерства промышленности.

Как уточняет издание, введенный потолок цен на нефть из России с ограничением на уровне $60 за баррель, не повлиял на импорт российской нефти в Индию, поскольку на данный момент цена нефти составляет $53-56 за баррель. Однако индийское правительство рассматривает варианты сокращения объемов закупок энергоносителя у РФ, если ЕС введет дополнительные санкции в отношении стран, покупающих российскую нефть, или если ее стоимость превысит $60 за баррель.

В декабре Россия поставляла в Индию рекордные 1,17 млн баррелей сырой нефти в сутки, отмечает издание. Импорт в декабре был на 24% выше, чем в ноябре, при этом основными покупателями российской нефти были частные нефтеперерабатывающие заводы.

Индия остается крупнейшим импортером российской нефти на протяжении трех месяцев. По данным Refinitiv Eikon, ноябре поставки Urals в Индию выросли до 3,7 млн тонн и достигли рекордных 53,2% от общего объема погрузок сорта через морские порты. Агентство Reuters сообщало, что Россия продает Индии нефть с дисконтом $12–15. О том, что российская нефть продается намного дешевле потолка также сообщал Bloomberg. По информации агентства, 6 января Urals торговалась за $37,80 за баррель, а Brent в тот же день стоил $78,57 за баррель. Как отмечало агентство, Россия фактически оказалась в «заложниках» у двух крупнейших покупателей — Китая и Индии.

Ранее Евросоюз, страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Ограничения вступили в силу 5 декабря прошлого года. Также к соглашению присоединилась Норвегия. В свою очередь российские власти запретили поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения потолка цен. Президент России Владимир Путин своим указом запретил продавать нефть, если контракт прямо или косвенно содержит упоминание.

Чем грозит России низкая цена на нефть — в материале «Бюджету грозит недолив».

Милена Костерева