Трамп назвал главу своего аппарата Миллера самым влиятельным человеком в мире
Президент США Дональд Трамп назвал руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера самым влиятельным человеком на планете и в шутку спросил, не хочет ли он баллотироваться в президенты. Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.
«Кстати, сейчас в этой комнате находится самый влиятельный человек в мире — глава аппарата Белого дома Стивен Миллер», — сказал Дональд Трамп (видео опубликовал CNN). Он пригласил Стивена Миллера на трибуну и передал ему слово. На брифинге также выступили вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. «Он (Стивен Миллер.— "Ъ") оказался лучше этих двоих»,— добавил американский президент.
Стивен Миллер возглавил аппарат Белого дома 9 ноября, сменив на этом посту Сьюзи Уайлс. До назначения 41-летний господин Миллер занимал пост заместителя руководителя аппарата и был ключевым советником президента. Он работал с Дональдом Трампом с 2016 года, был его спичрайтером.