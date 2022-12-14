Reuters: РФ продает в Индию нефть по цене значительно ниже потолка

Российская нефть марки Urals продавалась с большими скидками после введенного 5 декабря потолка цен на нефть. Индия, крупнейший покупатель нефти из РФ, приобретала российское топливо по цене значительно ниже предела, установленного странами Запада ($60). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника нефтяного рынка.

По условиям некоторых декабрьских сделок с Индией средний дисконт нефти марки Urals к Brent упал до –$12–15 за баррель по сравнению c $5–8 за баррель в октябре и $10–11 в ноябре, сообщают источники. Это означает, что в некоторых случаях российская нефть продается на $12–15 дешевле себестоимости, пояснили агентству.

По словам двух источников, нефтяное эмбарго вынудило РФ соревноваться с поставщиками топлива Азии, Европы и Ближнего Востока, поэтому России ничего не остается, кроме понижения цены.

Индия остается крупнейшим импортером российской нефти — в ноябре поставки Urals в Индию выросли до 3,7 млн т и достигли рекордных 53,2% от общего объема погрузок сорта через морские порты, сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.

Евросоюз, страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть с 5 декабря. Также к соглашению присоединилась Норвегия. Ограничения установили на уровне $60 за баррель. По данным «Ведомостей», РФ в качестве ответной меры собирается запретить экспорт нефти в страну, которая присоединилась к потолку, или если потолок фигурирует в контракте как условие, или устанавливаются равные потолку цены.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Нефть санкций не боится».

Эрдни Кагалтынов