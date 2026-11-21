В 2004 году стала соосновательницей (вместе с супругом) маркетплейса Wildberries. В 2006 году, после регистрации юридического лица, заняла должность гендиректора компании. До 2019-го была единственной владелицей Wildberries, в конце года передала 1% Бакальчуку. В феврале 2021 года приобрела 100% банка «Стандарт-кредит». В августе компания была переименована в «Вайлдберриз Банк». В декабре 2021 года вошла в центральный штаб «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). С февраля 2023 года по август 2024 года руководила Российско-армянским деловым советом. В октябре 2024 года вернула себе девичью фамилию, в феврале 2025 года развелась с Бакальчуком. В результате раздела имущества 1-процентная доля супруга в ООО «Вайлдберриз» перешла к Ким. Бакальчук обязался выплатить бывшей жене 217 млн руб.