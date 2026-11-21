Чем известна Татьяна Ким
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким ушла с поста гендиректора компании. На ее должность был назначен глава структуры «ВБ Инжиниринг» и рекламного агентства «Диджико» Алексей Куликов. Подробности биографии бизнесвумен — в справке “Ъ”.
Ким Татьяна Владимировна родилась 16 октября 1975 года в поселке Газопровод Московской области. В 1997 году окончила факультет иностранных языков Коломенского педагогического института (ныне Государственный областной социально-гуманитарной университет). Работала преподавателем английского языка, занималась репетиторством. Переехала в Москву, чтобы получить профессию дизайнера, но через несколько лет бросила учебу. В 2003-м вышла замуж за предпринимателя Владислава Бакальчука и взяла его фамилию.
В 2004 году стала соосновательницей (вместе с супругом) маркетплейса Wildberries. В 2006 году, после регистрации юридического лица, заняла должность гендиректора компании. До 2019-го была единственной владелицей Wildberries, в конце года передала 1% Бакальчуку. В феврале 2021 года приобрела 100% банка «Стандарт-кредит». В августе компания была переименована в «Вайлдберриз Банк». В декабре 2021 года вошла в центральный штаб «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). С февраля 2023 года по август 2024 года руководила Российско-армянским деловым советом. В октябре 2024 года вернула себе девичью фамилию, в феврале 2025 года развелась с Бакальчуком. В результате раздела имущества 1-процентная доля супруга в ООО «Вайлдберриз» перешла к Ким. Бакальчук обязался выплатить бывшей жене 217 млн руб.
Пять раз возглавляла рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes (2021, 2023–2026). Включена в санкционные списки Украины (с июля 2021 года), Польши (с апреля 2022 года) и Евросоюза (с 16 ноября 2026 года). Воспитывает семерых детей от брака с Бакальчуком.